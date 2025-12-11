हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनYear Ender 2025: जाह्नवी कपूर ने दी तीन फिल्में, यामी गौतम से लेकर अनीत पड्डा तक, इन एक्ट्रेसेस के नाम रहा ये साल

Year Ender 2025: जाह्नवी कपूर ने दी तीन फिल्में, यामी गौतम से लेकर अनीत पड्डा तक, इन एक्ट्रेसेस के नाम रहा ये साल

Year Ender 2025: इस साल जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ कई हसीनाओं ने साबित किया कि वो बड़े पर्दे की 'क्वीन' हैं. हम आपको उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 2025 में मजबूत छाप छोड़ी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 07:18 PM (IST)
Year Ender 2025: इस साल जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ कई हसीनाओं ने साबित किया कि वो बड़े पर्दे की 'क्वीन' हैं. हम आपको उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 2025 में मजबूत छाप छोड़ी.

2025 उन अभिनेत्रियों के नाम रहा, जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि पर्दे पर पूरी तरह अपना साम्राज्य जमाया. ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दर्शकों को थिएटर तक खींचा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर मोड़ा और ऐसे यादगार किरदार दिए जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजते रहे. पावरफुल डिसीजन, डीप थिंकिंग और शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ इन अभिनेत्रियों ने दिखा दिया कि बड़े पर्दे पर असली दबदबा किसे कहते हैं. आइए जानते हैं उन पांच अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने 2025 में सबसे मजबूत छाप छोड़ी.

1/5
जाह्नवी कपूर: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के लिए 2025 शानदार रहा. इस साल उन्होंने अपनी तीन फिल्मों से ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’, ‘परम सुंदरी’ और ‘होमबाउंड’ से बड़े पर्दे पर पकड़ और भी मजबूत बनाने में सफल साबित हुईं. इन तीनों फिल्मों में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिला. ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में उन्होंने धमाकेदार कमर्शियल एनर्जी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म ‘परम सुंदरी’ में उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट देखते ही बना. ‘होमबाउंड’ में उन्होंने अपनी सादगी और एक्टिंग से सभी इम्प्रेस किया.उन्होंने बता दिया कि अब वो सिर्फ उभरती नायिका नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी की सबसे प्रभावी थिएट्रिकल कलाकारों में मजबूती से खड़ी नायिका हैं.
जाह्नवी कपूर: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के लिए 2025 शानदार रहा. इस साल उन्होंने अपनी तीन फिल्मों से ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’, ‘परम सुंदरी’ और ‘होमबाउंड’ से बड़े पर्दे पर पकड़ और भी मजबूत बनाने में सफल साबित हुईं. इन तीनों फिल्मों में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिला. ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में उन्होंने धमाकेदार कमर्शियल एनर्जी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म ‘परम सुंदरी’ में उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट देखते ही बना. ‘होमबाउंड’ में उन्होंने अपनी सादगी और एक्टिंग से सभी इम्प्रेस किया.उन्होंने बता दिया कि अब वो सिर्फ उभरती नायिका नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी की सबसे प्रभावी थिएट्रिकल कलाकारों में मजबूती से खड़ी नायिका हैं.
2/5
यामी गौतम: यामी गौतम हमेशा से असरदार नायिका की छवि अपने दर्शकों को परोसती आई हैं. फिल्म 'हक' उनकी इस ताकत को और बढ़ाकर सामने लाता है. इस फिल्म में उनका अभिनय दृढ़ता, ईमानदारी और भावनात्मक स्पष्टता पर टिका है. यामी कहानी की धड़कन और उसकी आत्मा, दोनों हैं. हालांकि सच पर टिके किरदारों में वे हमेशा से चमकदार रही हैं. लेकिन हक़ ने इसे और आगे बढ़ाया है. सिर्फ यही नहीं अपनी फिल्मों के चुनाव से इस बार भी उन्होंने साबित किया कि वे वे शोर नहीं, मायने चुनती हैं.यही वजह है कि 'हक' उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली नाटकीय अभिनेत्रियों में स्थायी जगह देती है.
यामी गौतम: यामी गौतम हमेशा से असरदार नायिका की छवि अपने दर्शकों को परोसती आई हैं. फिल्म 'हक' उनकी इस ताकत को और बढ़ाकर सामने लाता है. इस फिल्म में उनका अभिनय दृढ़ता, ईमानदारी और भावनात्मक स्पष्टता पर टिका है. यामी कहानी की धड़कन और उसकी आत्मा, दोनों हैं. हालांकि सच पर टिके किरदारों में वे हमेशा से चमकदार रही हैं. लेकिन हक़ ने इसे और आगे बढ़ाया है. सिर्फ यही नहीं अपनी फिल्मों के चुनाव से इस बार भी उन्होंने साबित किया कि वे वे शोर नहीं, मायने चुनती हैं.यही वजह है कि 'हक' उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली नाटकीय अभिनेत्रियों में स्थायी जगह देती है.
Published at : 11 Dec 2025 07:09 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Rashmika Mandanna Year Ender 2025 Actresses Who Dominated The Big Screen 2025

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
जम्मू और कश्मीर
नकली अंडों की बिक्री पर दिए जांच के आदेश, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
नकली अंडों की बिक्री पर दिए जांच के आदेश, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
जम्मू और कश्मीर
नकली अंडों की बिक्री पर दिए जांच के आदेश, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
नकली अंडों की बिक्री पर दिए जांच के आदेश, होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
बॉलीवुड
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
ट्रेंडिंग
ये गोवा इफेक्ट है बीड़ू... Indigo की फ्लाइट लेट हुई तो एयरपोर्ट पर ही गरबा करने लगे पैसेंजर्स, एयरलाइन स्टाफ ने भी लगाए ठुमके
ये गोवा इफेक्ट है बीड़ू... Indigo की फ्लाइट लेट हुई तो एयरपोर्ट पर ही गरबा करने लगे पैसेंजर्स, एयरलाइन स्टाफ ने भी लगाए ठुमके
हेल्थ
PCOS से जूझ रहीं महिलाएं सर्दियों में नहीं होंगी परेशान, ये टिप्स आएंगे आपके काम
PCOS से जूझ रहीं महिलाएं सर्दियों में नहीं होंगी परेशान, ये टिप्स आएंगे आपके काम
शिक्षा
क्या है H-1B और H-4 वीजा में अंतर? अब अमेरिका जाने से पहले जरूर कर लें ये काम
क्या है H-1B और H-4 वीजा में अंतर? अब अमेरिका जाने से पहले जरूर कर लें ये काम
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Embed widget