जाह्नवी कपूर: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के लिए 2025 शानदार रहा. इस साल उन्होंने अपनी तीन फिल्मों से ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’, ‘परम सुंदरी’ और ‘होमबाउंड’ से बड़े पर्दे पर पकड़ और भी मजबूत बनाने में सफल साबित हुईं. इन तीनों फिल्मों में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिला. ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में उन्होंने धमाकेदार कमर्शियल एनर्जी और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म ‘परम सुंदरी’ में उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट देखते ही बना. ‘होमबाउंड’ में उन्होंने अपनी सादगी और एक्टिंग से सभी इम्प्रेस किया.उन्होंने बता दिया कि अब वो सिर्फ उभरती नायिका नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी की सबसे प्रभावी थिएट्रिकल कलाकारों में मजबूती से खड़ी नायिका हैं.