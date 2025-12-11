एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: जाह्नवी कपूर ने दी तीन फिल्में, यामी गौतम से लेकर अनीत पड्डा तक, इन एक्ट्रेसेस के नाम रहा ये साल
Year Ender 2025: इस साल जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ कई हसीनाओं ने साबित किया कि वो बड़े पर्दे की 'क्वीन' हैं. हम आपको उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 2025 में मजबूत छाप छोड़ी.
2025 उन अभिनेत्रियों के नाम रहा, जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि पर्दे पर पूरी तरह अपना साम्राज्य जमाया. ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दर्शकों को थिएटर तक खींचा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर मोड़ा और ऐसे यादगार किरदार दिए जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजते रहे. पावरफुल डिसीजन, डीप थिंकिंग और शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ इन अभिनेत्रियों ने दिखा दिया कि बड़े पर्दे पर असली दबदबा किसे कहते हैं. आइए जानते हैं उन पांच अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने 2025 में सबसे मजबूत छाप छोड़ी.
11 Dec 2025
