शोएब इब्राहिम की पहली बीवी कौन है? दीपिका कक्कड़ बोलीं- 'इसके चक्कर में लड़ाई होती है'
Dipika Kakar-Shoaib Ibrahim Story: दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में दीपिका कक्कड़ ने शोएब की पहली पत्नी को लेकर खुलासा किया.
टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट में अपने पति शोएब की पहली पत्नी का खुलाया किया है. उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों की लड़ाई किस वजह से होती है.
Published at : 14 Dec 2025 10:58 PM (IST)
Tags :Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
टेलीविजन
राजशेखर त्रिपाठी
