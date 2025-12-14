एक्सप्लोरर
'बालवीर' एक्ट्रेस की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 22 की उम्र में ग्लैमर से आग लगा रहीं मुस्लिम हसीना
Balveer Actress 10 Photos: टीवी शो ‘बालवीर’ से पहचान बनाने वाली ये एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सिर्फ 22 साल की उम्र में वो अपनी खूबसूरती और ग्लैमर से फैंस का दिल जीत लेती हैं.
छोटे पर्दे पर मासूम किरदार निभाने वाली ‘बालवीर’ फेम एक्ट्रेस अरिश्फा खान अब 22 साल की हो चुकी हैं. एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं. टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक अरिश्फा अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं. वो अक्सर अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
