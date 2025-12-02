टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म

पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी. मंगलवार को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि करके बताया कि पाकिस्तान टीम आने वाली जनवरी में टी20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका आएगी. इस सीरीज के मुकाबले 7 जनवरी, 9 जनवरी और 11 जनवरी को खेले जाएंगे. श्रीलंका और पाकिस्तान ने हाल ही में ट्राई सीरीज खेली है, जिसके फाइनल में पाक टीम विजयी रही थी. इस ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे भी खेली.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज के सभी मैच डाम्बुला में खेले जाएंगे. पहला मैच 7 जनवरी, दूसरा टी20 मैच 9 जनवरी और सीरीज का अंतिम मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा. बताते चलें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 ज्यादा दूर नहीं रह गया है, जो फरवरी-मार्च के समय खेला जाएगा. वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे होंगे.

दोनों ही टीमों की टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी की दृष्टि से यह सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी. याद दिला दें कि हाल ही में संपन्न हुई ट्राई सीरीज के फाइनल में पाक टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था. वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में उसे भारत, USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप A में रखा गया है. वहीं श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप बी में रखा गया है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 शेड्यूल

पहला टी20 - 7 जनवरी - डाम्बुला

दूसरा टी20 - 9 जनवरी - डाम्बुला

तीसरा टी20 - 11 जनवरी - डाम्बुला

