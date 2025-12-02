एक्सप्लोरर
पुराना घर पीछे छोड़, आरजे महवश ने दिखाई अपने नए घर की झलक
RJ Mahvash New House: इन्फ्लुएंसर आरजे महवश हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुई हैं. उन्होंने अपने इस घर की झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की. जहां फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महवश ने अपने पुराने घर को पीछे छोड़कर नया घर लिया है और इसकी पहली झलक फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनके नए अपार्टमेंट का हर स्पेस मॉडर्न और स्टाइलिश डिज़ाइन में सजाया गया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Dec 2025 03:07 PM (IST)
Tags :RJ Mahvash
