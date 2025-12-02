बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कई शानदार क्लासिक फिल्में की हैं. आम लोग तो उनके फैन हैं ही, साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी अपने पिता के बहुत बड़े फैन हैं. हालांकि अभिषेक ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करेंगे. एक्टर ने इसकी वजह भी बताई और कहा कि अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई उनके किरदारों को नहीं कर सकता.

IFP फेस्टिवल में अभिषेक बच्चन ने कहा- 'मैं अपने पिता की किसी भी फिल्म को दोबारा नहीं बनाना चाहूंगा, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन बनना चाहता था. मैं बच्चन का सबसे बड़ा फैन हूं. मैं जब भी मौका मिलता, अपने पिता की फिल्में देखता था.'

'उन्हें आइडियल मानकर बड़े...'

अभिषेक बच्चन ने आगे कहा- 'बचपन में एक समय ऐसा भी था जब मैं सिर्फ अपने पिता की फिल्में ही देखता था, और उसके बाद मेरे दोस्त घर के पिछवाड़े जाकर पूरी फिल्म की नकल करते थे. लड़ाई इसी बात पर होती थी कि बच्चन का किरदार कौन निभाएगा. मैं अपनी पीढ़ी में ऐसे ज्यादा लोगों को नहीं जानता जो उन्हें आइडियल मानकर बड़े न हुए हों. मैं एक बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि एक फैन के तौर पर बात कर रहा हूं.'

'अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई...'

अभिषेक बच्चन ने कहा कि उनके पिता से बेहतर कोई भी उन किरदारों को नहीं निभा सकता. वो कहते हैं- 'मेरे पिता, जिनकी वजह से मैं उन्हें सबसे महान मानता हूं, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जब भी मैं अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देखता हूं, तो कभी नहीं सोचता कि 'मैं ये कैसे कर सकता था'. दूसरी बात, एक कलाकार के तौर पर थोड़ा अहंकार भी होता है कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूं. मुझे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई इसे कर सकता है; ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं है.'