Social Media Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों का दिन बना देते हैं. खासकर शादियों में होने वाली मस्ती और डांस तो हमेशा ही इंटरनेट पर छाए रहते हैं. कभी दूल्हे की एंट्री वायरल होती है तो कभी दुल्हन का डांस, इसी कड़ी में एक नया वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने खूब धूम मचा दी है. इस वीडियो में एक गुजराती दुल्हन अपनी शादी की बरात के बीच ऐसा धमाकेदार डांस करती है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं. दुल्हन का कॉन्फिडेंस, मुस्कान और जबरदस्त स्टेप्स देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट @toocrafty__ से शेयर किया गया और अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में इस पर लाखों व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स आ गए.

दुल्हन का शानदार डांस, जिसने सबका दिल जीत लिया

वीडियो में दिख रही दुल्हन ने खूबसूरत गुलाबी रंग का गुजराती घाघरा-चोली और चुनरी पहना हुआ है. दुल्हन शादी का फेमस गाना चौधरी पर बीच सड़क में ही ठुमके लगाने लगती है. उसकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और गरबा-स्टाइल स्टेप्स इतने कमाल के हैं कि दूल्हा भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता है. आस-पास खड़े लोग भी इस दुल्हन की हिम्मत और ग्रेस देखकर हैरान रह गए. ऐसा लग रहा था मानो दुल्हन ने पूरे माहौल में अपनी खुशियों की रंगोली बिखेर दी हो. कई लोग कहते दिखे कि गुजराती तो जहां जाते हैं, वहां अपना ट्रेंड छोड़ ही आते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Too Crafty (@toocrafty__)

लोगों के जबरदस्त रिएक्शन दिल, आग और डांस इमोजी की बारिश

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में लोगों ने प्यार की बारिश शुरू कर दी. कोई दिल के इमोजी भेज रहा है, तो कोई आग और डांस वाले इमोजी भेजकर अपने रिएक्शन जता रहा है. एक यूजर ने लिखा दुल्हन हो तो ऐसी, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का है. तो दूसरे ने कहा गुजराती गर्ल्स हर जगह मस्ती का माहौल बना देती हैं. लोगों को दुल्हन की स्माइल, डांस एनर्जी और दूल्हे के सामने उसका सिंपल अंदाज काफी पसंद आ रहा है. कई यूजर्स ने इसे कॉन्फिडेंस और खुशी का परफेक्ट कॉम्बो बताया.

