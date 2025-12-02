बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई

नौ बार चुनाव जीत चुके डॉ. प्रेम कुमार ने चयन के बाद कहा कि एनडीए नेतृत्व और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसके लिए आभारी हैं और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे. आइए जानते हैं वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने कहां से शिक्षा ली है.