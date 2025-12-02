एक्सप्लोरर
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार की 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष बने डॉ. प्रेम कुमार नौवीं बार विधायक चुने गए हैं. उनका मगध विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा है.
बिहार की राजनीति में नया अध्याय जुड़ गया है, अब गया टाउन से बीजेपी विधायक डॉ. प्रेम कुमार को 18वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया.
Published at : 02 Dec 2025 05:00 PM (IST)
