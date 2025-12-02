हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई

बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई

बिहार की 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष बने डॉ. प्रेम कुमार नौवीं बार विधायक चुने गए हैं. उनका मगध विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Dec 2025 05:00 PM (IST)
बिहार की 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष बने डॉ. प्रेम कुमार नौवीं बार विधायक चुने गए हैं. उनका मगध विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा है.

बिहार की राजनीति में नया अध्याय जुड़ गया है, अब गया टाउन से बीजेपी विधायक डॉ. प्रेम कुमार को 18वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया.

विशेष सत्र की शुरुआत में विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल किया और उम्मीद के अनुसार उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया.
विशेष सत्र की शुरुआत में विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल किया और उम्मीद के अनुसार उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया.
नौ बार चुनाव जीत चुके डॉ. प्रेम कुमार ने चयन के बाद कहा कि एनडीए नेतृत्व और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसके लिए आभारी हैं और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे. आइए जानते हैं वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने कहां से शिक्षा ली है.
नौ बार चुनाव जीत चुके डॉ. प्रेम कुमार ने चयन के बाद कहा कि एनडीए नेतृत्व और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसके लिए आभारी हैं और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे. आइए जानते हैं वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने कहां से शिक्षा ली है.
उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो वे राजनीति में जितने अनुभवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उतने ही मजबूत हैं. उन्होंने 1999 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जो उनकी गहरी समझ और गंभीर अध्ययन का प्रमाण है.
उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो वे राजनीति में जितने अनुभवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उतने ही मजबूत हैं. उन्होंने 1999 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जो उनकी गहरी समझ और गंभीर अध्ययन का प्रमाण है.
स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी उन्होंने बिहार के ही संस्थानों से पूरी की, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया.
स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी उन्होंने बिहार के ही संस्थानों से पूरी की, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया.
वर्षों से विधानसभा की कार्यप्रणाली और नियमों को समझते हुए उन्होंने मंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक कई जिम्मेदारियां निभाईं. आठ बार विधायक चुने जाने के बाद इस बार भी जनता ने उन्हें नौवीं बार सदन में भेजकर अपना भरोसा दोहराया है.
वर्षों से विधानसभा की कार्यप्रणाली और नियमों को समझते हुए उन्होंने मंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक कई जिम्मेदारियां निभाईं. आठ बार विधायक चुने जाने के बाद इस बार भी जनता ने उन्हें नौवीं बार सदन में भेजकर अपना भरोसा दोहराया है.
अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां उन्हें सदन की कार्यवाही को शांत, निष्पक्ष और अनुशासित ढंग से चलाना होगा.
अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जहां उन्हें सदन की कार्यवाही को शांत, निष्पक्ष और अनुशासित ढंग से चलाना होगा.
Published at : 02 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Education Prem Kumar Bihar Vidhan Sabha Speaker 2025

Embed widget