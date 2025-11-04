हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमोनोकिनी में उर्वशी ढोलकिया का सिजलिंग अवतार, तस्वीरों से हटाए नहीं हटेंगी नजरें

मोनोकिनी में उर्वशी ढोलकिया का सिजलिंग अवतार, तस्वीरों से हटाए नहीं हटेंगी नजरें

Urvashi Dholakia Vacation: पॉपुलर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया मालदीव में एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस संग अपनी वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें हसीना का सिजलिंग अवतार देखने को मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 11:28 PM (IST)
Urvashi Dholakia Vacation: पॉपुलर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया मालदीव में एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस संग अपनी वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें हसीना का सिजलिंग अवतार देखने को मिला है.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया इन दिनों मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देख फैंस का दिल बेकाबू हो गया है.

1/7
टीवी के पॉपुलर सीरियल 'कसौटी जिंदगी के' में कोमोलिका का किरदार निभाकर उर्वशी ढोलकिया ने खूब वाहवाही बटोरी थी. अब 46 साल की उम्र में भी उनका जलवा बरकरार है. इन दिनों हसीना मालदीव में ट्रिप एंजॉय कर रही हैं.
टीवी के पॉपुलर सीरियल 'कसौटी जिंदगी के' में कोमोलिका का किरदार निभाकर उर्वशी ढोलकिया ने खूब वाहवाही बटोरी थी. अब 46 साल की उम्र में भी उनका जलवा बरकरार है. इन दिनों हसीना मालदीव में ट्रिप एंजॉय कर रही हैं.
2/7
वायरल तस्वीरों में हसीना का अंदाज वाकई काफी कातिलाना है. मालदीव में मोनोकिनी पहने एक्ट्रेस ने अलग–अलग पोज देते हुए अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. सोशल मीडिया पर उनका ऐसा अंदाज नेटिजंस का ध्यान खींच रहा है.
वायरल तस्वीरों में हसीना का अंदाज वाकई काफी कातिलाना है. मालदीव में मोनोकिनी पहने एक्ट्रेस ने अलग–अलग पोज देते हुए अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. सोशल मीडिया पर उनका ऐसा अंदाज नेटिजंस का ध्यान खींच रहा है.
3/7
टीवी की कोमोलिका अपने इन लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं. इस पिंक कलर की मनोकिनी लुक में कोई भी उन्हें देख अपना दिल हार बैठेगा. फैंस भी एक्ट्रेस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
टीवी की कोमोलिका अपने इन लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं. इस पिंक कलर की मनोकिनी लुक में कोई भी उन्हें देख अपना दिल हार बैठेगा. फैंस भी एक्ट्रेस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
4/7
लेटेस्ट पिक्चर्स में उर्वशी ढोलकिया का ऐसा अंदाज देख उनकी उम्र का पता लगा पाना काफी मुश्किल है. 46 की उम्र में अपनी दिलकश अदाओं से वो बिजलियां गिरा रही हैं. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'मेरी रंगीन जिंदगी में थोड़ा और रंग भर रही हूं.'
लेटेस्ट पिक्चर्स में उर्वशी ढोलकिया का ऐसा अंदाज देख उनकी उम्र का पता लगा पाना काफी मुश्किल है. 46 की उम्र में अपनी दिलकश अदाओं से वो बिजलियां गिरा रही हैं. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'मेरी रंगीन जिंदगी में थोड़ा और रंग भर रही हूं.'
5/7
कभी एक्ट्रेस अपनी इस मनोकिनी में कैंडिड पोज देते हुए नजर आ रही हैं तो कभी उन्हें अपने आस–पास के माहौल को एंजॉय करती दिख रही हैं. अपनी इन सिजलिंग तस्वीरों के जरिए हसीना खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
कभी एक्ट्रेस अपनी इस मनोकिनी में कैंडिड पोज देते हुए नजर आ रही हैं तो कभी उन्हें अपने आस–पास के माहौल को एंजॉय करती दिख रही हैं. अपनी इन सिजलिंग तस्वीरों के जरिए हसीना खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
6/7
वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस के इन वायरल फोटोज पर फैंस ने भी अपना खूब प्यार बरसाते हुए उनकी नेचुरल ब्यूटी और फिटनेस की जमकर तारीफ की है. हसीना की ऐसी खूबसूरती देख वाकई कोई भी अपना दिल हार बैठा है.
वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस के इन वायरल फोटोज पर फैंस ने भी अपना खूब प्यार बरसाते हुए उनकी नेचुरल ब्यूटी और फिटनेस की जमकर तारीफ की है. हसीना की ऐसी खूबसूरती देख वाकई कोई भी अपना दिल हार बैठा है.
7/7
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उर्वशी ढोलकिया ने 'कसौटी जिंदगी की' में कोमोलिका के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी. इसके बाद उन्हें अलग–अलग सीरियल्स में देखा गया. अब भले हसीना पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उर्वशी ढोलकिया ने 'कसौटी जिंदगी की' में कोमोलिका के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी. इसके बाद उन्हें अलग–अलग सीरियल्स में देखा गया. अब भले हसीना पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 11:23 PM (IST)
Tags :
Urvashi Dholakia Urvashi Dholakia Vacation

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Bihar Election: तेजस्वी का '30 हजारी'...नीतीश पर भारी?
Bihar Election: सीमांचल के मुसलमान Owaisi के साथ? बढ़ेगी Tejashwi टेंशन

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
टाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा
टाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget