एक्सप्लोरर
मोनोकिनी में उर्वशी ढोलकिया का सिजलिंग अवतार, तस्वीरों से हटाए नहीं हटेंगी नजरें
Urvashi Dholakia Vacation: पॉपुलर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया मालदीव में एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस संग अपनी वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें हसीना का सिजलिंग अवतार देखने को मिला है.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया इन दिनों मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देख फैंस का दिल बेकाबू हो गया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Nov 2025 11:23 PM (IST)
टेलीविजन
9 Photos
पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार टीवी से दूर गुफाओं और आश्रम में बिता रही जिंदगी, बदल लिया नाम
टेलीविजन
10 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion