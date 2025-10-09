शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की तस्वीरें शेयर कर कई रस्मों की झलक भी दिखाई. इस तस्वीर में दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड की डेकोरेशन साफ बता रही है कि शिवांगी जोशी की बहन शीतल की शादी काफी ग्रैंड हुई थी.