पिंक लहंगे में शिवांगी जोशी ने बहन की शादी में लूट ली थी महफिल, अब Inside तस्वीरें शेयर कर दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म
Shivangi Joshi Share Sister Wedding Inside Pics:शिवांगी जोशी की बहन शीतल की हाल ही में शादी हुई है. वहीं टीवी की नायरा ने अपनी बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं.
शिवांगी जोशी की बहन शीतल हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं. वहीं शिवांगी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर आज बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इनसाइड तस्वीरों में शिवांगी ने अपनी बहन के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कई रस्मों की झलक भी दिखाई गई है.
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
Published at : 09 Oct 2025 02:38 PM (IST)
