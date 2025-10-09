हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पिंक लहंगे में शिवांगी जोशी ने बहन की शादी में लूट ली थी महफिल, अब Inside तस्वीरें शेयर कर दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म

पिंक लहंगे में शिवांगी जोशी ने बहन की शादी में लूट ली थी महफिल, अब Inside तस्वीरें शेयर कर दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म

Shivangi Joshi Share Sister Wedding Inside Pics:शिवांगी जोशी की बहन शीतल की हाल ही में शादी हुई है. वहीं टीवी की नायरा ने अपनी बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Shivangi Joshi Share Sister Wedding Inside Pics:शिवांगी जोशी की बहन शीतल की हाल ही में शादी हुई है. वहीं टीवी की नायरा ने अपनी बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं.

शिवांगी जोशी की बहन शीतल हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं. वहीं शिवांगी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर आज बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इनसाइड तस्वीरों में शिवांगी ने अपनी बहन के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कई रस्मों की झलक भी दिखाई गई है.

शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन शीतल की शादी की पूरी एल्बम शेयर की है. इन तस्वीरों में शिवांगी अपनी बहन की शादी से काफी इमोशनल भी नजर आ रही हैं.
शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन शीतल की शादी की पूरी एल्बम शेयर की है. इन तस्वीरों में शिवांगी अपनी बहन की शादी से काफी इमोशनल भी नजर आ रही हैं.
शिवांगी ने बहन शीतल की शादी में पिंक कलर का लहंगा रहना था. और वे काफी खूबसूरत लग रही थीं.
शिवांगी ने बहन शीतल की शादी में पिंक कलर का लहंगा रहना था. और वे काफी खूबसूरत लग रही थीं.
शिवांगी की बहन शीतल भी दुल्हन के जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही थीं. शिवांगी की बहन ने रेड कलर का लहंगा पहना था और हैवी जूलरी के साथ अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया था.
शिवांगी की बहन शीतल भी दुल्हन के जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही थीं. शिवांगी की बहन ने रेड कलर का लहंगा पहना था और हैवी जूलरी के साथ अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया था.
इस तस्वीर में शिवांगी की अपनी बहन शीतल संग जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आ रही है. दोनों बहने साथ बैठी हुईं खूबसूरत पलों को एंजॉय करती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी की अपनी बहन शीतल संग जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आ रही है. दोनों बहने साथ बैठी हुईं खूबसूरत पलों को एंजॉय करती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं. अपनी बहन को दुल्हन बना देखकर वे इमोशनल होकर अपने पिता के गले लग गई थीं.
इस तस्वीर में शिवांगी अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं. अपनी बहन को दुल्हन बना देखकर वे इमोशनल होकर अपने पिता के गले लग गई थीं.
ये शिवांगी जोशी की पूरी फैमिली पिक्चर है. जिसमें वे अपनी बहन, जीजू, मम्मी पापा और भाई के साथ स्टेज पर पोज देती हुई नजर आ रही हैं.
ये शिवांगी जोशी की पूरी फैमिली पिक्चर है. जिसमें वे अपनी बहन, जीजू, मम्मी पापा और भाई के साथ स्टेज पर पोज देती हुई नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी जोशी की बहन शीतल अपने दूल्हे राजा संग डांस करते हुए काफी प्यारी लग रही हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी जोशी की बहन शीतल अपने दूल्हे राजा संग डांस करते हुए काफी प्यारी लग रही हैं.
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की तस्वीरें शेयर कर कई रस्मों की झलक भी दिखाई. इस तस्वीर में दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड की डेकोरेशन साफ बता रही है कि शिवांगी जोशी की बहन शीतल की शादी काफी ग्रैंड हुई थी.
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की तस्वीरें शेयर कर कई रस्मों की झलक भी दिखाई. इस तस्वीर में दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड की डेकोरेशन साफ बता रही है कि शिवांगी जोशी की बहन शीतल की शादी काफी ग्रैंड हुई थी.
शिवांगी जोशी ने अपने जीजू के जूते चुराने की रस्म की झलक भी दिखाई.
शिवांगी जोशी ने अपने जीजू के जूते चुराने की रस्म की झलक भी दिखाई.
जूते चुराने के बाद शिवांगी जोशी बेहद खुश नजर आ रही हैं और वे जूतों को हाथ में लिए फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं.
जूते चुराने के बाद शिवांगी जोशी बेहद खुश नजर आ रही हैं और वे जूतों को हाथ में लिए फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी और उनकी बहन अपने भाई के साथ प्यारे पलों को जीते हुए नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में शिवांगी और उनकी बहन अपने भाई के साथ प्यारे पलों को जीते हुए नजर आ रहे हैं.
बहन की शादी में शिवांगी जोशी काफी इमोशनल भी नजर आईं. इस तस्वीर में उनकी आंखें नम दिख रही हैं.
बहन की शादी में शिवांगी जोशी काफी इमोशनल भी नजर आईं. इस तस्वीर में उनकी आंखें नम दिख रही हैं.
Published at : 09 Oct 2025 02:38 PM (IST)
