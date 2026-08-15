'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी

Awarapan 2 Vs Batwara 1947: इस शुक्रवार सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. पहली इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' और दूसरी सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. दोनों ही फिल्मों को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. ऐसे में आपको दोनों फिल्मों के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सी फिल्म ज्यादा बढ़िया है. आप इस वीकेंड दोनों में किसे देख सकते हैं. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसे पढ़कर आप तुरंत दूर कर लीजिए.

कैसी है सनी देओल की 'बंटवारा 1947'?

सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' में एक शानदार कहानी देखने के लिए मिलती है. इसमें भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की दर्दनाक कहानी है. इसमें सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले किया है. फिल्म में प्रीति जिंटा भी अहम रोल में हैं. सनी फिल्म में मुस्लिम होते हैं, जो हिंदुस्तान को अपनी आन-बान-शान मानते हैं और हालात से हार मानकर उन्हें अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना पड़ता है. बंटवारे के बाद कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है, जिसमें एक हिंदू महिला की एंट्री होती है. फिल्म की असली हीरो शबाना आजमी हैं. पूरी कहानी उन्ही के इर्द-गिर्द घूमती है.

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इंडिया के लोगों को जरूर देखना चाहिए- अर्जुन बिजलानी

सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा 8 साल बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं. दोनों को आखिरी बार फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में देखा गया था. 'बंटवारा 1947' में कोई गाने नहीं हैं. ये एक सीरियस इमोशनल कहानी वाली फिल्म है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्मों को देखने का शौक है तो ये आप इस वीक थिएटर में फैमिली के साथ देख सकते हैं. सनी देओल की इस फिल्म की सेलेब्स ने भी तारीफ की है. अर्जुन बिजलानी ने कहा, 'ऐसी फिल्में बनते रहना चाहिए. भारत के लोगों के ये फिल्म जरूर देखना चाहिए. सनी पाजी ही ऐसा कर सकते हैं. आपके लिए दिल से इज्जत है.'

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क्यों देख सकते हैं 'बंटवारा 1947'?

अगर आप कॉमेडी, क्राइम और थ्रिलर से हटकर कुछ सीरियस टॉपिक देखना पसंद करते हैं और पीरियड ड्रामा फिल्में देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए इस वीकेंड अच्छा ऑप्शन हो सकती है. 15 अगस्त के मौके पर देश प्रेम जैसी फिल्में लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे में आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. फिल्म को एबीपी न्यूज की ओर से 3.5 रेटिंग दी गई है.

म्यूजिकल देखना है तो 'आवारापन 2' अच्छा ऑप्शन है

इसके साथ ही सिनेमाघरों में दर्शकों के पास एक ऑप्शन म्यूजिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म का भी है. दरअसल दर्शकों की पसंद अलग-अलग होती है. कोई सीरियस और पीरियड ड्रामा पसंद करता है तो कोई रोमांस से बाहर ही नहीं आना चाहता है. ऐसे में सीरियस ड्रामा के साथ ही दर्शकों के पास इस हफ्ते इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी है, जो 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. इसमें दिशा पाटनी भी हैं.





कैसी है 'आवारापन 2'?

'आवारापन 2' में रोमांस, एक्शन और इमोशन भरपूर है. अगर आपने 90-20s के दौर में इमरान हाशमी वाला फिल्मों में फ्लेवर देखा है तो ये वही है. उनका वही अंदाज फिर से दर्शकों का दिल जीत रहा है. एक्टर शिवम पंडित के रोल में छा गए हैं. फिल्म में एक से बढ़कर एक रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, जो श्रेया घोषाल और अन्य सिंगर्स की आवाज में छा जाते हैं. फिल्म में कहानी प्यार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है. ऐसे में अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिसमें रोमांस, एक्शन और इमोशन हो उसे आप देख सकते हैं. फिल्म को एबीपी न्यूज की ओर से 5 में से 3.5 रेटिंग मिली है. इसकी तारीफ एक्टर हर्षवर्धन राणे ने भी की और उन्होंने इमरान को 'सीरियल किसर' से नया टैग 'द प्रेसिडेंट ऑफ आशिक यूनिवर्सिटी' का दिया है.

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'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' किसे देख सकते हैं?

कुल मिलाकर, अपनी जगह दोनों ही फिल्में 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' अच्छी हैं. दोनों ही फिल्मों का जॉनर अलग और ऑडियंस भी. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड में आप अपनी च्वॉइस से अपने पसंद के जॉनर को देख सकते हैं. सनी देओल का सीरियस सिनेमा और 'गदर 2' जैसी अंदाज देखना है तो 'बंटवारा 1947' देख सकते हैं. वहीं, प्रीति जिंटा के साथ 8 साल बाद आए हैं तो इस केमिस्ट्री को फील कर सकते हैं. वहीं, इमरान हाशमी के आप फैन हैं और वो पुराना वाला रोमांटिक अंदाज देखना चाहते हैं तो इसे भी देख सकते हैं. इसमें रोमांस का जबरदस्त डोज देखने के लिए मिलेगा.