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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजान से मारने की धमकी मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

जान से मारने की धमकी मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

Sourav Ganguly Death Threats: पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी CAB के अध्यक्ष सौरव गांगुली को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले ने क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ा दी है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 15 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी CAB के अध्यक्ष सौरव गांगुली को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले ने क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ा दी है. धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. अब गांगुली ने खुद इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. गांगुली ने शुक्रवार को कहा कि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और उन्हें भरोसा है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी.

उन्होंने यह भी बताया कि धमकी से जुड़ा फोन नंबर कोलकाता का है. अपनी सुरक्षा को लेकर गांगुली ने कहा कि उनके पास पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हमने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है. मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस इसे सुलझा लेगी. नंबर यहीं कोलकाता का है. उम्मीद है कि पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी. मेरे पास सुरक्षा है."

छह महीने से भेजे जा रहे थे धमकी भरे पत्र

मामला तब गंभीर हुआ जब गांगुली के CAB दफ्तर पर दो ऐसे पत्र पहुंचे, जिनमें कथित तौर पर उन्हें, उनकी पत्नी डोना गांगुली और उनके करीबी लोगों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद दक्षिण कोलकाता के ठाकुरपुकुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस के मुताबिक, गांगुली के नाम पर करीब छह महीने से धमकी भरे पत्र भेजे जाने की बात सामने आई है. हालांकि, शुरुआती पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया गया था. हाल ही में मिले पत्रों में कथित तौर पर स्पष्ट धमकियां होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस खंगाल रही है कई अहम सुराग

मामले की जांच में पुलिस पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और धमकी के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी है. जांचकर्ताओं की नजर पत्रों की सामग्री, उन्हें भेजने के तरीके, कूरियर की जानकारी और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर पर है.

प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिला है कि पत्र उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया इलाके से किसी व्यक्ति ने कूरियर के जरिए भेजे हो सकते हैं. पुलिस सिम कार्ड की गतिविधियों और कूरियर एजेंसी से भी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले कुछ महीनों में भेजे गए सभी धमकी भरे पत्र एक ही व्यक्ति ने भेजे थे या इसके पीछे अलग-अलग लोग थे. वहीं गांगुली ने सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर नहीं की है और जांच पर भरोसा जताया है.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर स्टार बल्लेबाज

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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