जान से मारने की धमकी मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी CAB के अध्यक्ष सौरव गांगुली को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले ने क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ा दी है. धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. अब गांगुली ने खुद इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. गांगुली ने शुक्रवार को कहा कि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और उन्हें भरोसा है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी.

उन्होंने यह भी बताया कि धमकी से जुड़ा फोन नंबर कोलकाता का है. अपनी सुरक्षा को लेकर गांगुली ने कहा कि उनके पास पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हमने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है. मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस इसे सुलझा लेगी. नंबर यहीं कोलकाता का है. उम्मीद है कि पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी. मेरे पास सुरक्षा है."

छह महीने से भेजे जा रहे थे धमकी भरे पत्र

मामला तब गंभीर हुआ जब गांगुली के CAB दफ्तर पर दो ऐसे पत्र पहुंचे, जिनमें कथित तौर पर उन्हें, उनकी पत्नी डोना गांगुली और उनके करीबी लोगों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद दक्षिण कोलकाता के ठाकुरपुकुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस के मुताबिक, गांगुली के नाम पर करीब छह महीने से धमकी भरे पत्र भेजे जाने की बात सामने आई है. हालांकि, शुरुआती पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया गया था. हाल ही में मिले पत्रों में कथित तौर पर स्पष्ट धमकियां होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस खंगाल रही है कई अहम सुराग

मामले की जांच में पुलिस पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और धमकी के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी है. जांचकर्ताओं की नजर पत्रों की सामग्री, उन्हें भेजने के तरीके, कूरियर की जानकारी और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर पर है.

प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिला है कि पत्र उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया इलाके से किसी व्यक्ति ने कूरियर के जरिए भेजे हो सकते हैं. पुलिस सिम कार्ड की गतिविधियों और कूरियर एजेंसी से भी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले कुछ महीनों में भेजे गए सभी धमकी भरे पत्र एक ही व्यक्ति ने भेजे थे या इसके पीछे अलग-अलग लोग थे. वहीं गांगुली ने सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर नहीं की है और जांच पर भरोसा जताया है.

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