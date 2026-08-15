‘आवारापन 2’ की हुई धुआंधार शुरुआत, ओपनिंग डे पर बनाया ये रिकॉर्ड

इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म ‘आवारापन 2’ सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज हुई. इस फिल्म का सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ से क्लैश हुआ है. हालांकि इमरान हाशमी की फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी. दरअसल इस फिल्म का रिलीज से पहले ही इतना बज बन गया था कि इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई थी. फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद तो इसे देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े और इसी के साथ इसने जबरदस्त शुरुआत की है. चलिए यहां जानते हैं ‘आवारापन 2’ ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग की है?

‘आवारापन 2’ ने कितने करोड़ से की है ओपनिंग?

फाइनली इमरान हाशमी ने उम्मीद के मुताबिक अपने ‘शिव पंडित’ के किरदार से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा को फर्स्ट डे देखने वाले इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. खासतौर पर इमरान हाशमी की दमदार एक्टिंग के लोग मुरीद हो गए हैं.सोशल मीडिया पर तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया जा रहा है.

इसी के साथ 'आवारापन 2' ने टिकट विंडो पर रिकॉर्ड-तोड़ शुरुआत की है. दिलचस्प बात ये है कि इसने पहले दिन खत्म होने से पहले ही अपनी प्रीक्वल साल 2007 में आई 'आवारापन' (पहले पार्ट) की लाइफटाइम कमाई को ही पीछे छोड़ दिया था. फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘आवारापन 2’ ने 20.50 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.

वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 24.60 करोड़ रुपये हुआ है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं फाइनल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘आवारापन 2’ बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

'आवारापन 2' ने जबरदस्त ओपनिंग की है. 20.50 करोड़ के पहले दिन के कलेक्शन के साथ इसने अक्षय कुमार की वेलकम दू ट जंगल के 19.40 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है और इसी के साथ ये साल की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बन गई है.

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धुरंधर 2: 145 करोड़ बॉर्डर 2: 32.1 करोड़ आवारापन 2- 20.50 करोड़ वेलकम टू द जंगल: 19.40 करोड़ भूत बंगला: 18.31 करोड़ कॉकटेल 2: 14.1 करोड़ ओ'रोमियो: 9.01 करोड़ है जवानी तो इश्क़ होना है: 8.65 करोड़ इक्कीस: 7.28 करोड़ पति पत्नी और वो दो: 4.38 करोड़

‘आवारापन 2’ के बारे में

‘आवारापन 2’ साल 2007 में आई ‘आवारापन ’ की सीक्वल है. इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा शबाना आजमी और दिशा पाटनी ने भी अहम रोल प्ले किया है.

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