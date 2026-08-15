CJI का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार (15 अगस्त) की सुबह दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार (15 अगस्त) को एक्स पोस्ट में दावा किया, ''उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया. कितने बड़े डरपोक हैं.'' हालांकि कुछ देर बाद सीजेपी ने कहा कि अकाउंट अब काम कर रहा है.

आज सुबह CJP का इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया गया था. लेकिन हम सफलतापूर्वक अकाउंट को वापस पाने में कामयाब रहे. कितनी शर्म की बात है कि CJP का विरोध करने वालों ने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश के लिए भारत के स्वतंत्रता दिवस को चुना. हम ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों से डरेंगे नहीं.

🚨CJP Instagram handle was taken down this morning 🚨



But we have been able to successfully recover the account.



What a shame that those who oppose CJP chose India’s Independence Day to try to muzzle our voice.



We will not be intimidated by such cowardly acts! ✊ https://t.co/Wz3rhExHpu — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 15, 2026

अभिजीत इन दिनों देश में हुए छोटे-छोटे प्रोटेस्ट पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जंतर मंतर पर Gen Z आंदोलन की सफलता के बाद से आगे की रणनीति बना रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार को ही सीएनएस को दिए इंटरव्यू में अपनी सफलता का राज बताया.

अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजेआई की टिप्पणी के बाद उन्होंने तंज करते हुए सोशल मीडिया पर हैंडल्स बनाए, लेकिन चार दिनों के भीतर इसे सरकार ने बंद कर दिया. इसमें लोगों का समर्थन मिला. इसी के बाद से कारवां बढ़ता गया.