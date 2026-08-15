इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का 14 अगस्त शुक्रवार को आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. दोनों ही फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में ही ऐसी बढ़त बनाई की ये ओपनिंग डे पर भी ‘बंटवारा 1947’ पर भारी पड़ी. दोनों फिल्मों का कलेक्शन चौंका देने वाला है. जानते हैं 'आवारापन 2' और ‘बंटवारा 1947’ की कमाई में कितना अंतर है.

‘बंटवारा 1947’ ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया?

सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी बंटवारे के दर्द को दिखाती है. राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा और शबाना आजमी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. इसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. ‘बंटवारा 1947’ से सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने सालों बाद कोलैबोरेट किया है.

ये जोड़ी इससे पहले दामिनी, घातक और घायल जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी है. ऐसे में ‘बंटवारा 1947’ से बड़े कमाल की उम्मीद थी हालांकि रिलीज के पहले दिन सनी की फिल्म इमरान की 'आवारापन 2' के आगे टिक नहीं पाई और इसकी ओपनिंग खास नहीं रही है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बंटवारा 1947’ ने रिलीज के पहले दिन 5.75 करोड़ कमाए हैं





'आवारापन 2' ने ओपनिंग डे पर कितनी की कमाई?

इमरान हाशमी स्टारर और नितिन कक्कड़ की डायरेक्ट की हुई फ़िल्म 'आवारापन 2' 19 साल पहले आई 'आवारापन' की सीक्वल है. 'आवारापन' यूं तो फ्लॉप रही थी लेकिन इसने अपने म्यूज़िक और कहानी की वजह से एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया था. वहीं इमरान हाशमी का किरदार शिव पंडित भी काफी पॉपुलर हुआ था.

मोहित सूरी निर्देशित 'आवारापन' तो हिट नहीं हुई थी लेकिन अब 'आवारापन 2' ने सारी कसर पूरी कर दी है. फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग की थी और अब पहले दिन भी इसने बंपर ओपनिंग की गै.

सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2' ने अपने पहले दिन 21 करोड़ का कलेक्शन किया है.





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‘बंटवारा 1947’ और 'आवारापन 2' की पहले दिन की कमाई में कितना अंतर?

'आवारापन 2' और ‘बंटवारा 1947’ की ओपनिंग डे की कमाई काफी चौंकाने वाली रही. इसे संयोग ही कहिए कि साल 2007 में ‘आवारापन’ का क्लैश सनी देओल की 'अपने' से हुआ था. उस समय इमरान बॉक्स ऑफिस के गणित में सनी देओल से पिछड़ गए थे. लेकिन 19 साल बाद इमरान ने पूरा बदला ले लिया है और उन्होंने सनी की ‘बंटवारा 1947’ को कमाई के मामले में पहले ही दिन बड़े अंतर से मात दे दी है.

बता दें कि 'आवारापन 2' (21 करोड़) ने पहले दिन ‘बंटवारा 1947’ (5.75 करोड़) से 15.25 करोड़ रुपये ज्यादा कमाए हैं. यानी इमरान ने सनी की फिल्म से 265.22 % या 3.65 गुना ज्यादा कमाई की है. अब देखने वाली बात होगी कि वीकेंड पर ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर पाती है.

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