स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 BO Day 1: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2'  और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ की ओपनिंग डे की कमाई के आंकड़े आ गए हैं. दोनों फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2'  और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का 14 अगस्त शुक्रवार को आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. दोनों ही फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि 'आवारापन 2'  ने एडवांस बुकिंग में ही ऐसी बढ़त बनाई की ये ओपनिंग डे पर भी ‘बंटवारा 1947’ पर भारी पड़ी. दोनों फिल्मों का कलेक्शन चौंका देने वाला है. जानते हैं 'आवारापन 2'  और ‘बंटवारा 1947’ की कमाई में कितना अंतर है.

 ‘बंटवारा 1947’ ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया?
सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी बंटवारे के दर्द को दिखाती है. राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा और शबाना आजमी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. इसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. ‘बंटवारा 1947’ से सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने सालों बाद कोलैबोरेट किया है.

ये जोड़ी इससे पहले दामिनी, घातक और घायल जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी है. ऐसे में  ‘बंटवारा 1947’ से बड़े कमाल की उम्मीद थी हालांकि  रिलीज के पहले दिन सनी की फिल्म इमरान की 'आवारापन 2' के आगे टिक नहीं पाई और इसकी ओपनिंग खास नहीं रही है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  ‘बंटवारा 1947’ ने रिलीज के पहले दिन 5.75 करोड़ कमाए हैं


Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

'आवारापन 2'  ने ओपनिंग डे पर कितनी की कमाई? 
इमरान हाशमी स्टारर और नितिन कक्कड़ की डायरेक्ट की हुई फ़िल्म 'आवारापन 2' 19 साल पहले आई 'आवारापन' की सीक्वल है. 'आवारापन' यूं तो फ्लॉप रही थी लेकिन इसने अपने म्यूज़िक और कहानी की वजह से एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया था. वहीं इमरान हाशमी का किरदार शिव पंडित भी काफी पॉपुलर हुआ था.

मोहित सूरी निर्देशित 'आवारापन' तो हिट नहीं हुई थी लेकिन अब 'आवारापन 2' ने सारी कसर पूरी कर दी है. फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग की थी और अब पहले दिन भी इसने बंपर ओपनिंग की गै.

  • सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2' ने अपने पहले दिन 21 करोड़ का कलेक्शन किया है.


Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई

ये भी पढ़ें:-DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला

‘बंटवारा 1947’ और 'आवारापन 2' की पहले दिन की कमाई में कितना अंतर?
'आवारापन 2'  और ‘बंटवारा 1947’ की ओपनिंग डे की कमाई काफी चौंकाने वाली रही. इसे संयोग ही कहिए कि साल 2007 में ‘आवारापन’ का क्लैश सनी देओल की 'अपने' से हुआ था. उस समय इमरान बॉक्स ऑफिस के गणित में सनी देओल से पिछड़ गए थे. लेकिन 19 साल बाद इमरान ने पूरा बदला ले लिया है और उन्होंने सनी की ‘बंटवारा 1947’ को कमाई के मामले में पहले ही दिन बड़े अंतर से मात दे दी है.

बता दें कि 'आवारापन 2' (21 करोड़) ने पहले दिन ‘बंटवारा 1947’ (5.75 करोड़) से 15.25 करोड़ रुपये ज्यादा कमाए हैं. यानी इमरान ने सनी की फिल्म से 265.22 % या 3.65 गुना ज्यादा कमाई की है. अब देखने वाली बात होगी कि वीकेंड पर ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर पाती है.

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 BO Day 1:इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने की बंपर ओपनिंग, 7 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

Published at : 15 Aug 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Sunny Deol BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2 Vs Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: 19 साल बाद इमरान हाशमी ने लिया सनी से बदला ! ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा रही 'आवारापन 2' की कमाई
'आवारापन 2' ने की ‘बंटवारा 1947’ से 3 गुना ज्यादा कमाई, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: 'गदर 2' वाला जादू नहीं चला पाए सनी देओल, ‘बंटवारा 1947’ की धीमी हुई शुरुआत, शॉकिंग है कलेक्शन
'गदर 2' वाला जादू नहीं चला पाए सनी देओल, ‘बंटवारा 1947’ की धीमी हुई शुरुआत
बॉलीवुड
Awarapan 2 BO Day 1:इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने की बंपर ओपनिंग, 7 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
‘आवारापन 2’ की हुई धुआंधार शुरुआत, ओपनिंग डे पर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
कौन हैं पूरन गब्बी? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में खूंखार विलेन बनकर लूटी महफिल
'आवारापन 2' में इमरान हाशमी से भिड़ा ये एक्टर, जानिए कौन हैं पूरन गब्बी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
Hockey
आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
इंडिया
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
Home Tips
Bathroom Door Swelling: बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
यूटिलिटी
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget