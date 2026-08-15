स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम

PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम

देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया है. लाल किले से पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

 देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई कर रहे हैं. पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है. उसके बाद लाल किले पर तिरंग फहराया है. इस साल का जश्न खास है क्योंकि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं और पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया है.

बापू को दी श्रद्धांजलि

स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर पीएम मोदी ने पहले राजघाट पहुंचे. वहां जाकर उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया.

लाल किले पर फहराया तिरंगा

पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया है. 13वीं बार ध्वजारोहण करके पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया है. ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के बहादुर गनर्स की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई. स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन से सुसज्जित इस सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत ने संभाली. उस समय भारतीय वायु सेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की.

गाया गया वंदे मातरम

भारत के राष्ट्रीय गीत वंदा मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर पहली बार लाल किले से वंदे मातरम का गायन किया गया. लालकिले की प्राचीर के सामने ज्ञानपथ पर 'वंदे मातरम' की आकृति भी बनाई गई, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों के अलावा 'मेरा भारत' के स्वयंसेवकों समेत कुल 2,500 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा. हर साल स्वतंत्रता दिवस पर कुछ खास होता है. इस बार की थीम 'विकसित भारत@2047 के लिए युवा शक्ति'और 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' है. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद लालकिले पर पहली बार 'वंदे मातरम' गूंज रहा है.

ये भी पढ़ें: 'इटली के साथ मजबूत संबंध...', कांग्रेस के PM मोदी-मेलोनी के बयान पर बोला MEA

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
15 August Independence Day PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
इंडिया
पीएम मोदी का संबोधन, कहा- 'देश अब छोटे सपने से नहीं चलने वाला'
पीएम मोदी का संबोधन, कहा- 'देश अब छोटे सपने से नहीं चलने वाला'
इंडिया
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
इंडिया
'2047 तक विकसित राष्ट्र', लाल किले से PM मोदी ने बताया भारत का बड़ा लक्ष्य
'2047 तक विकसित राष्ट्र', लाल किले से PM मोदी ने बताया भारत का बड़ा लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
बॉलीवुड
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
CJI का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
CJI का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
शिक्षा
नोएडा के स्कूलों में स्क्रीन टाइम पर लिमिट, प्राइमरी के लिए 30 मिनट की सीमा
नोएडा के स्कूलों में स्क्रीन टाइम पर लिमिट, प्राइमरी के लिए 30 मिनट की सीमा
यूटिलिटी
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget