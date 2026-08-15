'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर कहा कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आजादी के दिन को सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ आपसी भाईचारे और मेलजोल के साथ मनाएं. हालांकि, उन्होंने उच्च संवैधानिक और कानूनी पदों पर बैठे लोगों से अपने दायित्वों के प्रति अधिक सचेत रहने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि जनता अब वास्तविक देश और जनहित के प्रति संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से सही और सच्चे उत्तरदायित्व की अपेक्षा पहले से अधिक करने लगी है.

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चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी निभाएं संस्थाएं- मायावती

मायावती ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौकों पर लोगों को उम्मीद रहती है कि देश की उच्च संस्थाएं भारतीय संविधान में निर्धारित ‘चेक एंड बैलेंस’ के उद्देश्य और जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगी. उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर ही भारत के गणतंत्र होने का सही लाभ देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अति-पिछड़ों, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत सर्वसमाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं तथा अन्य मेहनतकश लोगों को मिल सकेगा.

देश के लोगों को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ती मिले- मायावती

BSP प्रमुख ने कहा कि देश के लोगों को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्त, खुशी और खुशहाली वाली जिंदगी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र और भारत का पवित्र संविधान लोगों की उम्मीदों के अनुरूप सार्थक साबित होगा. मायावती ने अपने संदेश के अंत में कहा कि यही स्वतंत्रता दिवस का संदेश है.

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