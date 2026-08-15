'आवारापन 2' में इमरान हाशमी से भिड़ा ये एक्टर, जानिए कौन हैं पूरन गब्बी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं पूरन गब्बी? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में खूंखार विलेन बनकर लूटी महफिल

कौन हैं पूरन गब्बी? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में खूंखार विलेन बनकर लूटी महफिल

Who Is Puran Gabbi: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' में पूरन गब्बी अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर पूरन गब्बी हैं कौन.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Aug 2026 08:19 AM (IST)
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'आवारापन 2' को सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके कलाकार भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. खासकर पूरन गब्बी ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म में उन्होंने एक खूंखार विलेन का किरदार निभाया है, जिसकी इमरान हाशमी के किरदार से जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है. 

वामिका गब्बी के छोटे भाई हैं पूरन गब्बी
पूरन गब्बी बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और म्यूजिशियन हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी से खास रिश्ता है. दरअसल, पूरन एक्ट्रेस वामिका गब्बी के छोटे भाई हैं. पूरन गब्बी इंडस्ट्री में कोई नया नाम नहीं हैं. वो इससे पहले कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं. 

कौन हैं पूरन गब्बी? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में खूंखार विलेन बनकर लूटी महफिल

इन सेलेब्स के साथ काम कर चुके हैं पूरन गब्बी
पूरन गब्बी ने शाहरुख खान की 'जीरो', आयुष्मान खुराना की 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' और नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'ब्लैक वॉरेंट' में काम किया है. हालांकि, पूरन गब्बी को अब तक वह पहचान नहीं मिल पाई, जिसके वो हकदार थे. लेकिन 'आवारापन 2' उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित होती नजर आ रही है. 

कौन हैं पूरन गब्बी? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में खूंखार विलेन बनकर लूटी महफिल

ये भी पढ़ें:- Awarapan 2 BO Day 1:इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने की बंपर ओपनिंग, 7 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

यूनिक फैशन सेंस के लिए मशहूर हैं पूरन गब्बी
एक्टिंग के अलावा पूरन गब्बी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 6 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनकी नई पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. पूरन गब्बी सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने शानदार फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं. अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, तो उनके स्टाइलिश और यूनिक लुक के दीवाने हो जाएंगे. 

कौन हैं पूरन गब्बी? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में खूंखार विलेन बनकर लूटी महफिल

'आवारापन 2' के बारे में जानिए
'आवारापन 2' की बात करें तो यह साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' का सीक्वल है. फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. इसमें इमरान हाशमी के अलावा शबाना आजमी और दिशा पटानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. बॉक्स ऑफिस पर 'आवारापन 2' का मुकाबला सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से हो रहा है. हालांकि, इमरान हाशमी ने एक बार फिर 'शिवम पंडित' के किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने 20.50 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.

ये भी पढ़ें:-Awarapan 2 X Review: रिलीज होते ही छाई  'आवारापन 2', इमरान हाशमी की एक्टिंग के कायल हुए लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'

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Published at : 15 Aug 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Wamiqa Gabbi Awarapan 2 Puran Gabbi
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