'आवारापन 2' में इमरान हाशमी से भिड़ा ये एक्टर, जानिए कौन हैं पूरन गब्बी

'आवारापन 2' को सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके कलाकार भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. खासकर पूरन गब्बी ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म में उन्होंने एक खूंखार विलेन का किरदार निभाया है, जिसकी इमरान हाशमी के किरदार से जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है.

वामिका गब्बी के छोटे भाई हैं पूरन गब्बी

पूरन गब्बी बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और म्यूजिशियन हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी से खास रिश्ता है. दरअसल, पूरन एक्ट्रेस वामिका गब्बी के छोटे भाई हैं. पूरन गब्बी इंडस्ट्री में कोई नया नाम नहीं हैं. वो इससे पहले कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं.

इन सेलेब्स के साथ काम कर चुके हैं पूरन गब्बी

पूरन गब्बी ने शाहरुख खान की 'जीरो', आयुष्मान खुराना की 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' और नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'ब्लैक वॉरेंट' में काम किया है. हालांकि, पूरन गब्बी को अब तक वह पहचान नहीं मिल पाई, जिसके वो हकदार थे. लेकिन 'आवारापन 2' उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित होती नजर आ रही है.

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यूनिक फैशन सेंस के लिए मशहूर हैं पूरन गब्बी

एक्टिंग के अलावा पूरन गब्बी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 6 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनकी नई पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. पूरन गब्बी सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने शानदार फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं. अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, तो उनके स्टाइलिश और यूनिक लुक के दीवाने हो जाएंगे.

'आवारापन 2' के बारे में जानिए

'आवारापन 2' की बात करें तो यह साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' का सीक्वल है. फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. इसमें इमरान हाशमी के अलावा शबाना आजमी और दिशा पटानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. बॉक्स ऑफिस पर 'आवारापन 2' का मुकाबला सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से हो रहा है. हालांकि, इमरान हाशमी ने एक बार फिर 'शिवम पंडित' के किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने 20.50 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.

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