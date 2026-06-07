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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन48 की उम्र में क्यों कुंवारी हैं शिल्पा शिंदे? टीवी एक्टर संग टूट गई थी सगाई

48 की उम्र में क्यों कुंवारी हैं शिल्पा शिंदे? टीवी एक्टर संग टूट गई थी सगाई

Shilpa Shinde: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पुराने विवादित केस को लेकर बड़ा खुलासा किया. इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Shilpa Shinde: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पुराने विवादित केस को लेकर बड़ा खुलासा किया. इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आ गई हैं.

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों विवादों से घिरी हुई हैं. कुछ साल पहले शिल्पा ने निर्माता संजय कोहली पर सैक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. हालांकि लंबे समय बाद उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि वो केस झूठा था. इसके बाद वो लगातार विवादों में हैं. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि अब तक वो कुंवारी क्यों हैं?

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साल 2017 में शिल्पा शिंदे ने 'भाबीजी घर पर हैं!' के निर्माता संजय कोहली पर सैक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. हालांकि करीब 9 साल बाद उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में बताया कि ये केस झूठा है.
साल 2017 में शिल्पा शिंदे ने 'भाबीजी घर पर हैं!' के निर्माता संजय कोहली पर सैक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. हालांकि करीब 9 साल बाद उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में बताया कि ये केस झूठा है.
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उन्होंने कहा कि उनके पास अपने पेमेंट और कॉन्ट्रेक्ट रिलेटेड इश्यूज थे, जिसे सुलझाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था.
उन्होंने कहा कि उनके पास अपने पेमेंट और कॉन्ट्रेक्ट रिलेटेड इश्यूज थे, जिसे सुलझाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था.
Published at : 07 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
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