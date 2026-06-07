48 की उम्र में क्यों कुंवारी हैं शिल्पा शिंदे? टीवी एक्टर संग टूट गई थी सगाई

साल 2017 में शिल्पा शिंदे ने 'भाबीजी घर पर हैं!' के निर्माता संजय कोहली पर सैक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. हालांकि करीब 9 साल बाद उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में बताया कि ये केस झूठा है.