'रामायण' को लेकर काजल अग्रवाल का बड़ा दावा, बोलीं- इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है

नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. राम के किरदार में उन्हें देखने के लिए दर्शक बेताक हैं. फिल्म में काजल अग्रवाल मंदोदरी की भूमिका निभा रही हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में काजल ने दावा किया कि 'रामायण' अपने विजन और बड़े पैमाने की वजह से भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है.

'रामायण' को लेकर क्या बोलीं काजल अग्रवाल?

काजल अग्रवाल ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा संग बातचीत में कहा, 'ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे लगता है कि जब 'रामायण' ग्लोबल स्टेज पर रिलीज होगी, तो हर भारतीय के लिए ये गर्व का पल होगा. हमारे हीरो भी आखिरकार उसी लेवल पर नजर आएंगे, जैसे मार्वल के सुपरहीरोज या हैरी पॉटर यूनिवर्स के किरदार दिखाई देते हैं.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या 'रामायण' भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा, '100 पर्सेंट. इसका बजट, इसकी टेक्निकल क्वालिटी और मेकर्स का विजन बहुत बड़ा है. ये एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें पैन इंडिया स्टारकास्ट है और इसे ग्लोबल स्क्रीन के लिए बनाया गया है.'

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काजल अग्रवाल ने आगे ये भी बताया कि वो इन दिनों मंदोदरी के किरदार के लिए किताबें पढ़ रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं इस समय मंदोदरी का किरदार निभा रही हूं, इसलिए उनके बारे में किताबें पढ़ रही हूं. मेरे लिए ये किरदार बेहद दिलचस्प है.'

फिल्म की स्टारकास्ट

'रामायण' में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश, रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाते दिखाई देंगे. वहीं, काजल अग्रवाल फिल्म में मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं.

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बता दें, 'रामायण' का टोटल बजट लगभग 4000 करोड़ रूपये है. फिल्म दो पार्ट में बन रही है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है.

वहीं हाल ही में रणबीर कपूर और यश फिल्म 'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा.