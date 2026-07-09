शिवाजी साटम से लेकर दयानंद शेट्टी तक, जानिए अब क्या करते हैं 'सीआईडी' के ये पॉपुलर स्टार्स

शिवाजी साटम (ACP प्रद्युमन) - इस किरदार ने शिवाजी के करियर को ऊंचाईयों तक पहुंचाया और उन्हें घर-घर मशहूर कर दिया. हालांकि उन्होंने सिर्फ ये शो नहीं, बल्कि कई फिल्मों और शोज में काम कर चुके हैं. इसके बावजूद लोग उन्हें एसीपी के किरदार में ही देखना पसंद करते हैं. भले ही शो बंद हो गया है, लेकिन वो आज भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.