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शिवाजी साटम से लेकर दयानंद शेट्टी तक, जानिए अब क्या करते हैं 'सीआईडी' के ये पॉपुलर स्टार्स
CID Starcast: सोनी टीवी का पॉपुलर शो 'सीआईडी' भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके किरदार दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. इसी बीच आइए एसीपी प्रद्युम्न से इंस्पेक्टर अभिजीत के बारे में जानते हैं.
सोनी टीवी का सबसे लोकप्रिय शो 'सीआईडी' आज भी दर्शकों को बहुत पसंद आता हैं. साल 1998 में शो की शुरुआत हुई थी, जिसने 2018 तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इसके बाद भी शो का दूसरा सीजन 2024 में आया, हालांकि 2025 में ही ये ऑफ-एयर हो गया. लेकिन आज भी जब टीवी पर पुराने एपिसोड प्रसारित किए जाते है, तो दर्शक इसे खुशी से देखते हैं. शो के हर एपिसोड और कलाकारों का इन्वेस्टिगेशन करना, दर्शकों के बीच रोमांच पैदा करता हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि शो के कलाकार अब क्या कर रहे हैं?
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Published at : 09 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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