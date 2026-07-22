काजल अग्रवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वो मंदोदरी का किरदार निभाती नजर आएंगी. इसी बीच एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने 4 साल के बेटे को लेकर दिलचस्प खुलासा किया. काजल ने बताया कि उनका बेटा जिसका नाम नील किचलू है, पूरी रामायण जानता है और खेल-खेल में कभी उन्हें शूर्पणखा भी बना देता है.

काजल अग्रवाल का बेटा जानता है पूरी रामायण

हाल ही में शुभांकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने अपने 4 साल के बेटे नील किचलू को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा पूरी रामायण जानता है. हनुमान चालीसा बोलता है. उसकी वजह से मैं सीख रही हूं. उसकी नानी ने उसे ये सिखाया है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'वो पूरी रामायण की एक्टिंग करता है. एक दिन हनुमान बनता है, एक दिन राम एक दिन कृष्णा. मेरे घर में राम लीला होती रहती है. वो मुझसे भी कहता है कि मम्मा आज आप शूर्पणखा हो. आज आप रावण हो.'

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इसी इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने फिल्म रामायण में अपने किरदार को लेकर भी बात की.उन्होंने बताया कि वो इन दिनों मंदोदरी के किरदार के लिए किताबें पढ़ रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं रामायण में मंदोदरी का किरदार निभा रही हूं, इसलिए उनके बारे में किताबें पढ़ रही हूं. मेरे लिए ये किरदार बेहद दिलचस्प है.'

'रामायण' के बारे में

फिल्म 'रामायण' की बात करें तो इसमें कई बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाते दिखाई देंगे. वहीं, काजल अग्रवाल फिल्म में मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं.

फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. फिल्म दो पार्ट में बन रही है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा.

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'द इंडिया स्टोरी' में आएंगी नजर

इसके अलावा काजल अग्रवाल फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' में भी लीड रोल में दिखाई देंगी. फिल्म में वो वकील के किरदार निभा रही हैं. फिल्म में उनके साथ श्रेयस तलपड़े भी हैं. ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी.