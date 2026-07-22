INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है

'मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है

साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया उनका 4 साल को बेटा पूरी 'रामायण' जानता है. उन्होंने कहा कि वो रामायण की एक्टिंग भी करता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

काजल अग्रवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वो मंदोदरी का किरदार निभाती नजर आएंगी. इसी बीच एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने 4 साल के बेटे को लेकर दिलचस्प खुलासा किया. काजल ने बताया कि उनका बेटा जिसका नाम नील किचलू है, पूरी रामायण जानता है और खेल-खेल में कभी उन्हें शूर्पणखा भी बना देता है.

काजल अग्रवाल का बेटा जानता है पूरी रामायण 
हाल ही में शुभांकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने अपने 4 साल के बेटे नील किचलू को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मेरा बेटा पूरी रामायण जानता है. हनुमान चालीसा बोलता है. उसकी वजह से मैं सीख रही हूं. उसकी नानी ने उसे ये सिखाया है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'वो पूरी रामायण की एक्टिंग करता है. एक दिन हनुमान बनता है, एक दिन राम एक दिन कृष्णा. मेरे घर में राम लीला होती रहती है. वो मुझसे भी कहता है कि मम्मा आज आप शूर्पणखा हो. आज आप रावण हो.'

मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के लिए घंटों इंतजार करती थीं काजल अग्रवाल? एक्ट्रेस बोलीं- 'बॉलीवुड को साउथ से सीखनी चाहिए पंक्चुएलिटी'

इसी इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने फिल्म रामायण में अपने किरदार को लेकर भी बात की.उन्होंने बताया कि वो इन दिनों मंदोदरी के किरदार के लिए किताबें पढ़ रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं रामायण में मंदोदरी का किरदार निभा रही हूं, इसलिए उनके बारे में किताबें पढ़ रही हूं. मेरे लिए ये किरदार बेहद दिलचस्प है.'

 'रामायण' के बारे में
फिल्म 'रामायण' की बात करें तो इसमें कई बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाते दिखाई देंगे. वहीं, काजल अग्रवाल फिल्म में मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं.

फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. फिल्म दो पार्ट में बन रही है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. 

ये भी पढ़ेंः 'रामायण' के ग्लोबल लॉन्च के लिए अमेरिका रवाना हुए रणबीर कपूर, फैंस बोले- राम आ रहे हैं

'द इंडिया स्टोरी' में आएंगी नजर
इसके अलावा काजल अग्रवाल फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' में भी लीड रोल में दिखाई देंगी. फिल्म में वो वकील के किरदार निभा रही हैं. फिल्म में उनके साथ श्रेयस तलपड़े भी हैं. ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 22 Jul 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Kajal Aggarwal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है
'मुझे शूर्पणखा बना देता है', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल बोलीं- मेरा 4 साल का बेटा पूरी रामायण जानता है
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जन नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जन नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Advance Booking Day 1: 'जना नायकन' ने एडवांस बुकिंग में 'बॉर्डर 2' और 'द राजा साब' के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'जना नायकन' ने एडवांस बुकिंग में 'बॉर्डर 2' और 'द राजा साब' के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: ‘द ओडिसी’ मंगलवार को बनी तूफान, धमाल 4' की भी रही धूम, जानें- मंगलवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘द ओडिसी’ मंगलवार को बनी तूफान, 'धमाल 4' की भी रही धूम, जानें- मंगलवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?
लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे अखिलेश, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
इंडिया
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
क्रिकेट
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
Home Tips
Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
ENT LIVE
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Embed widget