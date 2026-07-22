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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार

अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार

इंग्लैंड वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया का लक्ष्य 2027 विश्व कप है. सीरीज हारने के बाद फैंस अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगली वनडे सीरीज का इंतजार कर रहे हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jul 2026 12:05 PM (IST)
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इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद टीम इंडिया की नजर अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है. आईसीसी का यह टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. हालांकि भारत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-1 से हार गया, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया. ऐसे में फैंस अब दोनों दिग्गजों को अगली वनडे सीरीज में एक साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं.

सितंबर में होगी वापसी

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. ऐसे में दोनों की अगली वापसी सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में हो सकती है. इसके बाद नवंबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पांच वनडे मैच खेलेगी. चार साल बाद होने वाली यह वनडे सीरीज 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि टीम प्रबंधन इसी दौरान अपने सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन को अंतिम रूप देना चाहेगा.

एशिया कप पर भी रहेगी नजर

दिसंबर में श्रीलंका की टीम तीन वनडे मैचों के लिए भारत आएगी, जबकि जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे भारत का दौरा करेगा. इसके बाद जून 2027 में बांग्लादेश में 50 ओवर के फॉर्मेट में एशिया कप होने की संभावना है. अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली एक और बड़े टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे.

विश्व कप से पहले 14 वनडे मैच

वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज को मिलाकर भारत के पास विश्व कप से पहले कम से कम 14 वनडे मैच खेलने का मौका होगा. अगर एशिया कप भी वनडे फॉर्मेट में आयोजित होता है तो मुकाबलों की संख्या और बढ़ जाएगी. ऐसे में हर मैच टीम इंडिया की तैयारियों के लिए बेहद अहम रहेगा.

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इस बीच भारत का अगस्त 2026 में प्रस्तावित बांग्लादेश दौरा फिलहाल सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस दौरे में तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाने थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
World Cup Rohit Sharma Virat Kohli ODI Series
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