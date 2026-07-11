'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी ने रचाई शादी, महादेव की मूर्ति के सामने लिए फेरे, देखें तस्वीरें

उन्होंने आगे लिखा, '26 की सुबह, जब आदियोगी के सामने सूरज उगा और हमारे सबसे करीबी परिवार और दोस्त हमारे साथ थे, तो हमने एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया. उस पल हमें समझ आया कि बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई थीं. कुछ मंज़िलें चुनी नहीं जातीं. वो आपको चुनती हैं. ये वो शादी नहीं थी जिसका हमने प्लान बनाया था. ये वो शादी थी जो हमारे लिए ही बनी थी.'