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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी ने रचाई शादी, महादेव की मूर्ति के सामने लिए फेरे, देखें तस्वीरें

'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी ने रचाई शादी, महादेव की मूर्ति के सामने लिए फेरे, देखें तस्वीरें

Palak Purswani Wedding Photos: पलक पुरसवानी ने फाइनली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना से शादी कर ली है. उनकी शादी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Palak Purswani Wedding Photos: पलक पुरसवानी ने फाइनली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना से शादी कर ली है. उनकी शादी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, पलक फाइनली शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने ईशा योगा सेंटर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना संग सात फेरे लिए.

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पलक पुरसवानी 32 साल की उम्र में दुल्हन बन गई हैं. उन्होंने 26 जून को अपने बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ सात फेरे लिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की.
पलक पुरसवानी 32 साल की उम्र में दुल्हन बन गई हैं. उन्होंने 26 जून को अपने बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना के साथ सात फेरे लिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की.
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शादी के कुछ दिनों बाद अब पलक पुरसवानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
शादी के कुछ दिनों बाद अब पलक पुरसवानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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पलक पुरसवानी और रोहन खन्ना की शादी किसी शाही समारोह में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित ईशा योगा सेंटर में बेहद सादगी और निजी माहौल में हुई. दोनों ने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में सात फेरे लिए.
पलक पुरसवानी और रोहन खन्ना की शादी किसी शाही समारोह में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित ईशा योगा सेंटर में बेहद सादगी और निजी माहौल में हुई. दोनों ने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में सात फेरे लिए.
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पलक ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कुछ लव स्टोरी किस्मत लिखती है. हमारी कहानी महादेव ने चुनी थी. दो अलग-अलग रूहों से... हमेशा के लिए एक होने तक. 26.06.26.'
पलक ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कुछ लव स्टोरी किस्मत लिखती है. हमारी कहानी महादेव ने चुनी थी. दो अलग-अलग रूहों से... हमेशा के लिए एक होने तक. 26.06.26.'
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पलक ने अन्य फोटोज में लिखा, 'कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ़ हम नहीं लिखते... उन्हें तो कायनात लिखती है. हमने उस जगह को हर जगह ढूंढा जहां से हम अपनी 'हमेशा वाली' जिंदगी शुरू कर सकें. जॉर्डन. अल-उला. श्रीलंका. न जाने कितनी जगहें देखीं. बहुत प्लान बनाए. लेकिन हर रास्ता हमें एक ही मंजिल तक ले गया. महादेव के चरणों में.'
पलक ने अन्य फोटोज में लिखा, 'कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ़ हम नहीं लिखते... उन्हें तो कायनात लिखती है. हमने उस जगह को हर जगह ढूंढा जहां से हम अपनी 'हमेशा वाली' जिंदगी शुरू कर सकें. जॉर्डन. अल-उला. श्रीलंका. न जाने कितनी जगहें देखीं. बहुत प्लान बनाए. लेकिन हर रास्ता हमें एक ही मंजिल तक ले गया. महादेव के चरणों में.'
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उन्होंने आगे लिखा, '26 की सुबह, जब आदियोगी के सामने सूरज उगा और हमारे सबसे करीबी परिवार और दोस्त हमारे साथ थे, तो हमने एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया. उस पल हमें समझ आया कि बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई थीं. कुछ मंज़िलें चुनी नहीं जातीं. वो आपको चुनती हैं. ये वो शादी नहीं थी जिसका हमने प्लान बनाया था. ये वो शादी थी जो हमारे लिए ही बनी थी.'
उन्होंने आगे लिखा, '26 की सुबह, जब आदियोगी के सामने सूरज उगा और हमारे सबसे करीबी परिवार और दोस्त हमारे साथ थे, तो हमने एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया. उस पल हमें समझ आया कि बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई थीं. कुछ मंज़िलें चुनी नहीं जातीं. वो आपको चुनती हैं. ये वो शादी नहीं थी जिसका हमने प्लान बनाया था. ये वो शादी थी जो हमारे लिए ही बनी थी.'
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पलक लिखती हैं, 'हर मंत्र, हर आंसू, हर मुस्कान, हर आशीर्वाद हमें बहुत बड़ा और खास लगा. जैसे कायनात चुपचाप सब कुछ पहले से ही सही जगह पर ला रही हो. हमारा दिल भरा हुआ है. हमें बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं. ये प्यार भरोसे, दोस्ती, शांति और हमेशा के साथ पर टिका है. हर हर महादेव.'
पलक लिखती हैं, 'हर मंत्र, हर आंसू, हर मुस्कान, हर आशीर्वाद हमें बहुत बड़ा और खास लगा. जैसे कायनात चुपचाप सब कुछ पहले से ही सही जगह पर ला रही हो. हमारा दिल भरा हुआ है. हमें बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं. ये प्यार भरोसे, दोस्ती, शांति और हमेशा के साथ पर टिका है. हर हर महादेव.'
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बता दें कि पलक के पति रोहन पेशे से मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं. शादी के खास मौके पर पलक पुरसवानी ने लाल रंग का खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहना, जिसे उन्होंने हैवी ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया.
बता दें कि पलक के पति रोहन पेशे से मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं. शादी के खास मौके पर पलक पुरसवानी ने लाल रंग का खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहना, जिसे उन्होंने हैवी ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया.
Published at : 11 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Palak Purswani Rohan Khanna

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