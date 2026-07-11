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'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी ने रचाई शादी, महादेव की मूर्ति के सामने लिए फेरे, देखें तस्वीरें
Palak Purswani Wedding Photos: पलक पुरसवानी ने फाइनली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना से शादी कर ली है. उनकी शादी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, पलक फाइनली शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने ईशा योगा सेंटर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना संग सात फेरे लिए.
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Published at : 11 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Tags :Palak Purswani Rohan Khanna
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