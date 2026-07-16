प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी

9 अप्रैल 2012 को दोनों ने एक बेहद निजी समारोह में शादी कर ली. इस शादी में केवल उनके परिवार वाले और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के बाद दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं और उन्हें टीवी टाउन का 'पावर कपल' माना जाने लगा.