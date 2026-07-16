एक्सप्लोरर
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी कभी टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित लव स्टोरी में गिनी जाती थी. दोनों की पहली मुलाकात से लेकर शादी और फिर तलाक तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा.
एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 16 जुलाई को बिजनेसमैन विलियम इश्माएल से शादी करने जा रही हैं. उनकी शादी यूनाइटेड किंगडम (यूके) में इंटीमेट सेरेमनी में होगी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. जेनिफर की नई जिंदगी शुरू होने से पहले आइए जानते हैं उनकी और करण सिंह ग्रोवर की चर्चित लव स्टोरी, जो प्यार, शादी और तलाक तक पहुंची थी.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 16 Jul 2026 05:44 AM (IST)
टेलीविजन
9 Photos
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी ने रचाई शादी, महादेव की मूर्ति के सामने लिए फेरे, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
शिवाजी साटम से लेकर दयानंद शेट्टी तक, जानिए अब क्या करते हैं 'सीआईडी' के ये पॉपुलर स्टार्स
टेलीविजन
8 Photos
किसी को सिगरेट से जलाया, किसी का सिर दीवार में पटका, टीवी की इन एक्ट्रेस संग पार्टनर ने की मारपीट
टेलीविजन
6 Photos
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
टेलीविजन
7 Photos
कृष्णा अभिषेक संग नीलम गिरी ने लगाए ठुमके, मनीषा रानी से निरहुआ तक भोजपुरी स्टार्स ने मचाया बवाल
टेलीविजन
8 Photos
बेहद खूबसूरत हैं महाभारत के 'कर्ण' की बहू, कभी करती थीं टीवी पर राज, देखें ग्लैमरस तस्वीरें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस: 18 दिनों में फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड, बनी अक्षय कुमार के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
मनोरंजन
Live Updates: बुधवार को भी बरकरार है 'धमाल 4' की रफ्तार, 10 बजे तक 89 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
ओटीटी रिलीज: 'मुसाफिर कैफे' से लेकर 'द हॉक', नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही ये 7 नई फिल्में-सीरीज
मनोरंजन
द ओडिसी रिव्यू: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम पलक पुरसवानी ने रचाई शादी, महादेव की मूर्ति के सामने लिए फेरे, देखें तस्वीरें
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion