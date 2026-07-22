बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और प्रदर्शनकारियों की बात सुनना चाहती थी. बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने गए थे, तब वे अपनी मांगों की कोई लिखित सूची लेकर नहीं पहुंचे थे. उस समय नड्डा जी ने कहा कि अपनी मांग लिखित में दे दीजीए तो उन्हें अपनी मांग को लिख कर देने में ढाई घंटे लग गए. बांसुरी स्वराज ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी. साथ ही प्रदर्शनकारियों से आंदोलन रोकने की भी अपील की गई थी.

बांसुरी स्वराज के मुताबिक, उस समय प्रदर्शनकारियों ने आश्वासन दिया था कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में वे अपने आश्वासन से पीछे हट गए. बांसुरी स्वराज ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कई गलत बातें और भ्रामक दावे फैलाए गए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसे आरोप लगाए जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था. बांसुरी स्वराज ने 12 साल की एक बच्ची के घायल होने के दावे को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें और आरोप सही नहीं हैं और इनका इस्तेमाल एक गलत माहौल बनाने के लिए किया गया.

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