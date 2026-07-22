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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार

'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ बातचीत के लिए तैयार थी. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने लिखित मांगें देने में समय लिया और बाद में अपने आश्वासन से पीछे हट गए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संवेदनशीलता के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और प्रदर्शनकारियों की बात सुनना चाहती थी. बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने गए थे, तब वे अपनी मांगों की कोई लिखित सूची लेकर नहीं पहुंचे थे. उस समय नड्डा जी ने कहा कि अपनी मांग लिखित में दे दीजीए तो उन्हें अपनी मांग को लिख कर देने में ढाई घंटे लग गए. बांसुरी स्वराज ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी. साथ ही प्रदर्शनकारियों से आंदोलन रोकने की भी अपील की गई थी.

बांसुरी स्वराज के मुताबिक, उस समय प्रदर्शनकारियों ने आश्वासन दिया था कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में वे अपने आश्वासन से पीछे हट गए. बांसुरी स्वराज ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कई गलत बातें और भ्रामक दावे फैलाए गए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसे आरोप लगाए जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था. बांसुरी स्वराज ने 12 साल की एक बच्ची के घायल होने के दावे को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें और आरोप सही नहीं हैं और इनका इस्तेमाल एक गलत माहौल बनाने के लिए किया गया.

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है...

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jul 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Bansuri Swaraj JP Nadda PM Modi Breaking News Abp News CJP Protest
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