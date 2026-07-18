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जेनिफर विंगेट से लेकर दीपिका कक्कड़ तक, तलाक के बाद इन टीवी एक्ट्रेसेस ने दोबारा बसाया घर
TV Actress Second Marriage: जेनिफर विंगेट ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल के साथ शादी कर ली हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि टीवी की किन एक्ट्रेसेस ने दूसरी शादी करके अपना घर बसाया हैं.
टीवी और बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने शादी और तलाक के बाद भी अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया हैं. हाल ही में टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने तलाक के 12 साल बाद बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल से दूसरी शादी कर ली हैं. वहीं काम्या पंजाबी और दीपिका कक्कड़ जैसे कलाकार दूसरी शादी कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. इसी बीच आइए इन सेलेब्स के बारे में जानते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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