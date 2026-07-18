जेनिफर विंगेट से लेकर दीपिका कक्कड़ तक, तलाक के बाद इन टीवी एक्ट्रेसेस ने दोबारा बसाया घर

काम्या पंजाबी की पर्सनल लाइफ भी मुश्किलों से भरी रही. उन्होंने साल 2013 में बंटी नेगी से शादी की थी, जिनसे उनकी एक बेटी हैं. हालांकि 2013 में अलग होने के बाद उनका नाम करण पटेल जुड़ा, जो ज्यादा समय तक नहीं चला. वहीं 2020 में काम्या ने शादी को एक और मौका दिया और डॉक्टर शलभ डांग से शादी कर ली.