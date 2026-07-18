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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनडेनिम शर्ट और जींस में करिश्मा तन्ना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने में दिखाया दिलकश अंदाज

डेनिम शर्ट और जींस में करिश्मा तन्ना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने में दिखाया दिलकश अंदाज

Karishma Tanna Photos: करिश्मा तन्ना जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. उनकी प्रेग्नेंसी का आखिरी महीना चल रहा है, इसी बीच उन्होंने शानदार मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जो वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Jul 2026 08:19 PM (IST)
Karishma Tanna Photos: करिश्मा तन्ना जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. उनकी प्रेग्नेंसी का आखिरी महीना चल रहा है, इसी बीच उन्होंने शानदार मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जो वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने में वो अपने फैंस के साथ कई मैटरनिटी फोटोज शेयर करती नजर आ रही है, जिसमें उनकी खुशी साफ झलक रही हैं. हाल ही में उन्होंने कई फोटोज शेयर की, जिसमें उनका सिंपल और एलिगेंट अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. तो आइए उन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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फोटो में करिश्मा ने लाइट ब्लू कलर का डेनिम शर्ट और जींस पहना, जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश बना रहा है.
फोटो में करिश्मा ने लाइट ब्लू कलर का डेनिम शर्ट और जींस पहना, जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश बना रहा है.
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उन्होंने अपने शर्ट के बटन को खोले रखा और बेबी बंप फ्लांट किया. साथ ही उनका चेहरा ग्लो कर रहा है.
उन्होंने अपने शर्ट के बटन को खोले रखा और बेबी बंप फ्लांट किया. साथ ही उनका चेहरा ग्लो कर रहा है.
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खुले और वेवी बाल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे है और फ्रेश फील दे रहे है.
खुले और वेवी बाल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे है और फ्रेश फील दे रहे है.
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उन्होंने इस फोटोशूट को बहुत सिंपल और एलिगेंट रखा, जिसमें वो सोफे पर बैठकर पोज देती नजर आई.
उन्होंने इस फोटोशूट को बहुत सिंपल और एलिगेंट रखा, जिसमें वो सोफे पर बैठकर पोज देती नजर आई.
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हर तस्वीर में उनके एक्सप्रेशन और खुशी बताती है कि वो अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.
हर तस्वीर में उनके एक्सप्रेशन और खुशी बताती है कि वो अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.
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शीशे से आ रही रोशनी, डॉफ्ट और हल्के कलर इन फोटोज को अट्रैक्टिव बना रही है.
शीशे से आ रही रोशनी, डॉफ्ट और हल्के कलर इन फोटोज को अट्रैक्टिव बना रही है.
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वहीं इस फोटो में करिश्मा बाहर देख रही है और अपने बेबी बंप को प्यार से थामा हुआ है.
वहीं इस फोटो में करिश्मा बाहर देख रही है और अपने बेबी बंप को प्यार से थामा हुआ है.
Published at : 18 Jul 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
Karishma Tanna

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