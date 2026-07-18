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डेनिम शर्ट और जींस में करिश्मा तन्ना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने में दिखाया दिलकश अंदाज
Karishma Tanna Photos: करिश्मा तन्ना जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. उनकी प्रेग्नेंसी का आखिरी महीना चल रहा है, इसी बीच उन्होंने शानदार मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जो वायरल हो रहा है.
एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने में वो अपने फैंस के साथ कई मैटरनिटी फोटोज शेयर करती नजर आ रही है, जिसमें उनकी खुशी साफ झलक रही हैं. हाल ही में उन्होंने कई फोटोज शेयर की, जिसमें उनका सिंपल और एलिगेंट अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. तो आइए उन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 08:19 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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