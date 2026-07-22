बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल

Easy Hacks To Clean Bike Helmet Padding: बारिश के मौसम में हेलमेट पहनना जितना जरूरी होता है, उतना ही मुश्किल उसके अंदर आने वाली बदबू से छुटकारा पाना भी हो सकता है. लगातार नमी, पसीना और कम धूप मिलने की वजह से हेलमेट के अंदर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं. यही कारण है कि कुछ ही दिनों में हेलमेट से तेज बदबू आने लगती है. अगर समय रहते इसकी सफाई न की जाए, तो यह सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि त्वचा और सिर से जुड़ी समस्याओं की वजह भी बन सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है.

पैड और लाइनर की सफाई

सबसे पहले हेलमेट के अंदर लगे पैड और लाइनर की सफाई पर ध्यान दें. अगर आपके हेलमेट में रिमूवेबल लाइनर है, तो उसे निकालकर हल्के साबुन या शैंपू वाले गुनगुने पानी से धो लें. पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा हेलमेट में लगाएं. गीले पैड लगाने से बदबू और बढ़ सकती है. अगर लाइनर नहीं निकलता है, तो माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर अंदर की सतह साफ करें. इसके बाद सूखे कपड़े से नमी हटाएं और हेलमेट को अच्छी हवा वाली जगह पर रख दें. तेज धूप में लंबे समय तक रखने से हेलमेट की बाहरी परत और अंदर की फोम को नुकसान पहुंच सकता है.

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इस बात का रखें विशेष ध्यान

बारिश में हेलमेट भीग जाए, तो उसे कभी भी बंद अलमारी, बैग या बाइक की डिक्की में तुरंत न रखें. ऐसा करने से नमी अंदर ही फंस जाती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. हेलमेट को पहले अच्छी तरह सुखाएं, तभी उसे स्टोर करें.

हेलमेट सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल

बदबू दूर करने के लिए हेलमेट के अंदर हेलमेट सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर यह उपलब्ध नहीं है, तो हल्के एंटीबैक्टीरियल स्प्रे का भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है. तेज परफ्यूम या डियोड्रेंट सीधे हेलमेट के अंदर स्प्रे करने से बचें, क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल्स अंदर की फोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हेलमेट पहनने से पहले सिर और बालों को साफ रखना भी जरूरी है. गीले बालों या ज्यादा पसीने के साथ हेलमेट पहनने से नमी लंबे समय तक अंदर बनी रहती है. चाहें तो कॉटन का हेलमेट कैप पहन सकते हैं, जो पसीना सोखने में मदद करता है और लाइनर को जल्दी गंदा होने से बचाता है. अगर रोजाना हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सप्ताह में कम से कम एक बार उसकी सफाई जरूर करें. इसके साथ ही समय-समय पर अंदर के पैड की स्थिति भी जांचते रहें। अगर पैड बहुत पुराने, फटे हुए या लगातार बदबू कर रहे हैं, तो उन्हें बदल देना बेहतर होता है.

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