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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHelmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल

Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल

Helmet Odor Removal: लगातार नमी, पसीना और कम धूप मिलने की वजह से हेलमेट के अंदर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं. यही कारण है कि कुछ ही दिनों में हेलमेट से तेज बदबू आने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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Easy Hacks To Clean Bike Helmet Padding: बारिश के मौसम में हेलमेट पहनना जितना जरूरी होता है, उतना ही मुश्किल उसके अंदर आने वाली बदबू से छुटकारा पाना भी हो सकता है. लगातार नमी, पसीना और कम धूप मिलने की वजह से हेलमेट के अंदर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं. यही कारण है कि कुछ ही दिनों में हेलमेट से तेज बदबू आने लगती है. अगर समय रहते इसकी सफाई न की जाए, तो यह सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि त्वचा और सिर से जुड़ी समस्याओं की वजह भी बन सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है. 

पैड और लाइनर की सफाई 

सबसे पहले हेलमेट के अंदर लगे पैड और लाइनर की सफाई पर ध्यान दें. अगर आपके हेलमेट में रिमूवेबल लाइनर है, तो उसे निकालकर हल्के साबुन या शैंपू वाले गुनगुने पानी से धो लें. पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा हेलमेट में लगाएं. गीले पैड लगाने से बदबू और बढ़ सकती है. अगर लाइनर नहीं निकलता है, तो माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर अंदर की सतह साफ करें. इसके बाद सूखे कपड़े से नमी हटाएं और हेलमेट को अच्छी हवा वाली जगह पर रख दें. तेज धूप में लंबे समय तक रखने से हेलमेट की बाहरी परत और अंदर की फोम को नुकसान पहुंच सकता है.

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इस बात का रखें विशेष ध्यान

बारिश में हेलमेट भीग जाए, तो उसे कभी भी बंद अलमारी, बैग या बाइक की डिक्की में तुरंत न रखें. ऐसा करने से नमी अंदर ही फंस जाती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. हेलमेट को पहले अच्छी तरह सुखाएं, तभी उसे स्टोर करें.

हेलमेट सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल

बदबू दूर करने के लिए हेलमेट के अंदर हेलमेट सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर यह उपलब्ध नहीं है, तो हल्के एंटीबैक्टीरियल स्प्रे का भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है. तेज परफ्यूम या डियोड्रेंट सीधे हेलमेट के अंदर स्प्रे करने से बचें, क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल्स अंदर की फोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हेलमेट पहनने से पहले सिर और बालों को साफ रखना भी जरूरी है. गीले बालों या ज्यादा पसीने के साथ हेलमेट पहनने से नमी लंबे समय तक अंदर बनी रहती है. चाहें तो कॉटन का हेलमेट कैप पहन सकते हैं, जो पसीना सोखने में मदद करता है और लाइनर को जल्दी गंदा होने से बचाता है. अगर रोजाना हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सप्ताह में कम से कम एक बार उसकी सफाई जरूर करें. इसके साथ ही समय-समय पर अंदर के पैड की स्थिति भी जांचते रहें। अगर पैड बहुत पुराने, फटे हुए या लगातार बदबू कर रहे हैं, तो उन्हें बदल देना बेहतर होता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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