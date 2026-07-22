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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'

प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'

Rahul Gandhi Protest: सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन सार्वजनिक मर्यादाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए. सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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प्रधानमंत्री आवास के पास बीत मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं की ओर से दिए गए धरना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. सम्राट चौधरी ने बुधवार (22 जुलाई, 2026) को एक्स पर पोस्ट करते हुए इस धरना को राजनीतिक लाभ करार दिया.

सम्राट चौधरी ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा नियमों की अनदेखी करने वाला आचरण संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है. क्षणिक राजनीतिक लाभ और सुर्खियां बटोरने की कोशिश में इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

मर्यादाओं का सम्मान सर्वोपरि: सम्राट चौधरी

सीएम ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सार्वजनिक मर्यादाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए. लोकतांत्रिक पदों की गरिमा को आहत करने वाला कोई भी आचरण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता.

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उन्होंने यह भी कहा, "देश अपेक्षा करता है कि सार्वजनिक जीवन में आचरण भी उतना ही जिम्मेदार, संयमित और मर्यादित हो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उस पद के साथ जुड़ी होती है."

मंगल पांडेय ने भी किया विरोध

दूसरी ओर पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर विरोध जताया है. मंगल पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र विरोध और असहमति की अनुमति देता है, अराजकता और अनुशासनहीनता की नहीं. संसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का शीर्ष मंदिर है और इसकी गरिमा को बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है. प्रधानमंत्री आवास कोई आम चौराहा नहीं, बल्कि देश का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र है. यहां बिना अनुमति धरना देना केवल नियम तोड़ना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना है. लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने के अपने स्थान और संवैधानिक तरीके तय हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Samrat Choudhary CONGRESS Bhiar News
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