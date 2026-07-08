किसी को सिगरेट से जलाया, किसी का सिर दीवार में पटका, टीवी की इन एक्ट्रेस संग पार्टनर ने की मारपीट

नंदीश संधू और रश्मि देसाई में ने 'उतरन' शो में एक साथ काम किया था. इसके बाद कपल ने लव मैरिज की थी. लेकिन कपल ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दे दी थी. रश्मि ने एक इंटरव्यू में नंदीश के साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. रश्मि ने बताया कि नंदीश के लिए सच्ची भावनाएं होने और शादी को खूबसूरत बनाने की चाहत के बावजूद, नंदीश ने सब कुछ बहुत बुरा बना दिया था.