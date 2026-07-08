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किसी को सिगरेट से जलाया, किसी का सिर दीवार में पटका, टीवी की इन एक्ट्रेस संग पार्टनर ने की मारपीट
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, जिनके पार्टनर ने उनके साथ मारपीट की है. हाल ही में नीति टेलर ने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें सिगरेट से जलाते थे.
टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें सिगरेट से जलाता था. हालांकि, नीति अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं हैं. टीवी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्होंने अपने पार्टनर पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 07:15 PM (IST)
Tags :Rakhi Sawant Niti Taylor Shalin Bhanot
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