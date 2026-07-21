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विदेशी पति विलियम इश्माएल की बाहों में खोईं जेनिफर विंगेट, शादी की Inside Photos आईं सामने
Jennifer Winget Wedding Photos: जेनिफर विंगेट की शादी की अनदेखी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. इन तस्वीरों में वो पति विलियम इश्माएल के साथ प्यार भरे पल बिताती नजर आ रही हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की शादी की अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने विदेशी पति विलियम इश्माएल के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं. कपल की खूबसूरत केमिस्ट्री और शादी के खास पलों ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :Jennifer Winget William Ishmael
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