INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनविदेशी पति विलियम इश्माएल की बाहों में खोईं जेनिफर विंगेट, शादी की Inside Photos आईं सामने

विदेशी पति विलियम इश्माएल की बाहों में खोईं जेनिफर विंगेट, शादी की Inside Photos आईं सामने

Jennifer Winget Wedding Photos: जेनिफर विंगेट की शादी की अनदेखी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. इन तस्वीरों में वो पति विलियम इश्माएल के साथ प्यार भरे पल बिताती नजर आ रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Jennifer Winget Wedding Photos: जेनिफर विंगेट की शादी की अनदेखी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. इन तस्वीरों में वो पति विलियम इश्माएल के साथ प्यार भरे पल बिताती नजर आ रही हैं.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की शादी की अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने विदेशी पति विलियम इश्माएल के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं. कपल की खूबसूरत केमिस्ट्री और शादी के खास पलों ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

1/10
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 41 साल की उम्र में दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने 16 जुलाई को अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन विलियम इश्माएल संग इंटीमेट शादी की.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 41 साल की उम्र में दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने 16 जुलाई को अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन विलियम इश्माएल संग इंटीमेट शादी की.
2/10
जेनिफर और विलियम ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की है. उनकी वेडिंग फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.
जेनिफर और विलियम ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की है. उनकी वेडिंग फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.
3/10
अब जेनिफर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
अब जेनिफर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
4/10
सामने आई तस्वीरों में जेनिफर दूसरी बार दुल्हन बनकर बेहद इमोशनल नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस कभी प्यार में डूबी दिखीं तो कभी शादी के खूबसूरत पलों को एंजॉय करतीं.
सामने आई तस्वीरों में जेनिफर दूसरी बार दुल्हन बनकर बेहद इमोशनल नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस कभी प्यार में डूबी दिखीं तो कभी शादी के खूबसूरत पलों को एंजॉय करतीं.
5/10
इस तस्वीर में जेनिफर अपनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने विदेशी पति विलियम इश्माएल का हाथ थामा हुआ है.
इस तस्वीर में जेनिफर अपनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने विदेशी पति विलियम इश्माएल का हाथ थामा हुआ है.
6/10
इस दौरान जेनिफर के चेहरे पर खुशी और प्यार की चमक साफ नजर आ रही है. एक तस्वीर में दोनों लिप-लॉक करते हुए अपने रिश्ते के खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं.
इस दौरान जेनिफर के चेहरे पर खुशी और प्यार की चमक साफ नजर आ रही है. एक तस्वीर में दोनों लिप-लॉक करते हुए अपने रिश्ते के खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं.
7/10
तस्वीरों में जेनिफर और विलियम एक-दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए अपने खूबसूरत पल को जीते दिखाई दे रहे हैं.
तस्वीरों में जेनिफर और विलियम एक-दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए अपने खूबसूरत पल को जीते दिखाई दे रहे हैं.
8/10
फोटोज में जेनिफर व्हाइट ब्राइडल गाउन पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, विलियम ब्लू कोर्ट-पैंट में काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं.
फोटोज में जेनिफर व्हाइट ब्राइडल गाउन पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, विलियम ब्लू कोर्ट-पैंट में काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं.
9/10
जेनिफर ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'घर जैसी कभी कोई जगह नहीं थी. वो हमेशा तुम ही थे.'
जेनिफर ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'घर जैसी कभी कोई जगह नहीं थी. वो हमेशा तुम ही थे.'
10/10
बता दें कि जेनिफर विंगेट की पहली शादी साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी. हालांकि, साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया.
बता दें कि जेनिफर विंगेट की पहली शादी साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी. हालांकि, साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया.
Published at : 21 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget William Ishmael

टेलीविजन फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
TV Serial Spoilers: सिद्धू ने अपनी ही मां को पहुंचाया जेल, इंटरव्यू के दौरान वसुधा ने खोली उषा की पोल
सिद्धू ने अपनी ही मां को पहुंचाया जेल, इंटरव्यू के दौरान वसुधा ने खोली उषा की पोल
मनोरंजन
3000 करोड़ की नेटवर्थ, 150 करोड़ फीस, 60 की उम्र में 'मनी-मशीन' बने हुए हैं सलमान खान, जानें कहां-कहां से आता है पैसा?
सलमान एक महीने में कितना कमाते हैं? 60 की उम्र में बने हुए हैं 'मनी-मशीन', जानें कहां-कहां से आता है पैसा?
मनोरंजन
'होटल के कमरे में अकेले बुलाया था', 'तारक मेहता' फेम एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच पर किया खुलासा
'होटल के कमरे में अकेले बुलाया था', 'तारक मेहता' फेम एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच पर किया खुलासा
मनोरंजन
अमिताभ बच्चन की हुई सर्जरी, अस्पताल से घर लौटे, एक दिन पहले KBC के सेट पर थे बिग बी
अमिताभ बच्चन की हुई सर्जरी, अस्पताल से घर लौटे, एक दिन पहले KBC के सेट पर थे बिग बी
Advertisement

वीडियोज

CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
राजनीतिक बहसों से दूर धरातल पर बदलते भारत का सच, निवेशक की नजर से कितना बदला बिहार?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
विश्व
Iran Nuclear Programe: क्या ईरान फिर शुरू कर रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम? मोसाद का दावा- 'पिकएक्स माउंटेन में सुरक्षित हैं यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज'
क्या ईरान फिर शुरू कर रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम? मोसाद का दावा- 'पिकएक्स माउंटेन में सुरक्षित हैं यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Mahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
बिहार
'छात्रों पर लाठी-गोली बरसाने वाली बेकार सरकार बर्खास्त हो', बच्चों पर हुई बर्बरता पर भड़के पप्पू यादव
'छात्रों पर लाठी-गोली बरसाने वाली बेकार सरकार बर्खास्त हो', बच्चों पर हुई बर्बरता पर भड़के पप्पू यादव
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget