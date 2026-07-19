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22 साल की उम्र में खड़ा किया करोड़ों का घर, अंदर से ऐसा दिखता है 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली का आशियाना
Riyaz Aly House: कम उम्र में ही रियाज अली ने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का शानदार घर खड़ा कर लिया है. उनका आलीशान आशियाना लग्जरी इंटीरियर और खूबसूरत डिजाइन की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है.
बॉलीवुड की जानी-मानी डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में 'लॉक अप 2' फेम अली रियाज के घर पहुंचीं. रियाज का आलीशान घर देखकर फराह भी हैरान रह गईं. आइए देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है रियाज अली का लग्जरी घर.
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Published at : 19 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :Riyaz Aly Lock Upp Season 2
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