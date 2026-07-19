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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन22 साल की उम्र में खड़ा किया करोड़ों का घर, अंदर से ऐसा दिखता है 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली का आशियाना

22 साल की उम्र में खड़ा किया करोड़ों का घर, अंदर से ऐसा दिखता है 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली का आशियाना

Riyaz Aly House: कम उम्र में ही रियाज अली ने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का शानदार घर खड़ा कर लिया है. उनका आलीशान आशियाना लग्जरी इंटीरियर और खूबसूरत डिजाइन की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Riyaz Aly House: कम उम्र में ही रियाज अली ने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों का शानदार घर खड़ा कर लिया है. उनका आलीशान आशियाना लग्जरी इंटीरियर और खूबसूरत डिजाइन की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है.

बॉलीवुड की जानी-मानी डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में 'लॉक अप 2' फेम अली रियाज के घर पहुंचीं. रियाज का आलीशान घर देखकर फराह भी हैरान रह गईं. आइए देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है रियाज अली का लग्जरी घर.

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सोशल मीडिया स्टार और 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली कम उम्र में ही अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनका आलीशान घर एक बार फिर चर्चा में आ गया, जब फराह खान उनके घर पहुंचीं.
सोशल मीडिया स्टार और 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली कम उम्र में ही अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनका आलीशान घर एक बार फिर चर्चा में आ गया, जब फराह खान उनके घर पहुंचीं.
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रियाज अली मुंबई में अपने परिवार के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं. आजतक की एर रिपोर्ट के अनुसार, उनके इस लग्जरी आशियाने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जाती है.
रियाज अली मुंबई में अपने परिवार के साथ एक आलीशान घर में रहते हैं. आजतक की एर रिपोर्ट के अनुसार, उनके इस लग्जरी आशियाने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जाती है.
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रियाज का बेडरूम भी काफी स्टाइलिश है. सॉफ्ट लाइटिंग, शानदार फर्नीचर और मिनिमल डिजाइन इसे आरामदायक और खूबसूरत बनाते हैं.
रियाज का बेडरूम भी काफी स्टाइलिश है. सॉफ्ट लाइटिंग, शानदार फर्नीचर और मिनिमल डिजाइन इसे आरामदायक और खूबसूरत बनाते हैं.
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घर की दीवारों से लेकर सजावट तक हर चीज रियाज की लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक दिखाती है. उनका आशियाना किसी ड्रीम होम से कम नहीं लगता.
घर की दीवारों से लेकर सजावट तक हर चीज रियाज की लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक दिखाती है. उनका आशियाना किसी ड्रीम होम से कम नहीं लगता.
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रियाज अली के घर का किचन भी काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है. इसमें प्रीमियम कैबिनेट्स, शानदार फिनिशिंग और बेहतरीन स्पेस दिया गया है, जो इसे बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक देता है.
रियाज अली के घर का किचन भी काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है. इसमें प्रीमियम कैबिनेट्स, शानदार फिनिशिंग और बेहतरीन स्पेस दिया गया है, जो इसे बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक देता है.
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रियाज अली के घर का इंटीरियर व्हाइट थीम पर डिजाइन किया गया है. हल्के रंगों, मॉडर्न फर्नीचर और एलिगेंट डेकोर की वजह से घर बेहद क्लासी, खुला और लग्जरी नजर आता है.
रियाज अली के घर का इंटीरियर व्हाइट थीम पर डिजाइन किया गया है. हल्के रंगों, मॉडर्न फर्नीचर और एलिगेंट डेकोर की वजह से घर बेहद क्लासी, खुला और लग्जरी नजर आता है.
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रियाज अली के घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा और लग्जरी है. मॉडर्न फर्नीचर, स्टाइलिश लाइटिंग और खूबसूरत इंटीरियर इसे बेहद शानदार लुक देते हैं.
रियाज अली के घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा और लग्जरी है. मॉडर्न फर्नीचर, स्टाइलिश लाइटिंग और खूबसूरत इंटीरियर इसे बेहद शानदार लुक देते हैं.
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रियाज अली के घर के लिविंग एरिया में लगा बड़ा और खूबसूरत झूमर पूरे स्पेस को शाही लुक देता है. ये उनके घर की लग्जरी और एलिगेंट इंटीरियर में चार चांद लगा देता है.
रियाज अली के घर के लिविंग एरिया में लगा बड़ा और खूबसूरत झूमर पूरे स्पेस को शाही लुक देता है. ये उनके घर की लग्जरी और एलिगेंट इंटीरियर में चार चांद लगा देता है.
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रियाज अली के पूरे घर में आपको मॉडर्न डिजाइन और एलिगेंट डेकोर देखने को मिलता है. हर कोना बेहद सलीके से सजाया गया है, जो घर की खूबसूरती को और बढ़ाता है.
रियाज अली के पूरे घर में आपको मॉडर्न डिजाइन और एलिगेंट डेकोर देखने को मिलता है. हर कोना बेहद सलीके से सजाया गया है, जो घर की खूबसूरती को और बढ़ाता है.
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घर का डाइनिंग एरिया भी काफी क्लासी है. बड़ी डाइनिंग टेबल और आकर्षक इंटीरियर इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं.
घर का डाइनिंग एरिया भी काफी क्लासी है. बड़ी डाइनिंग टेबल और आकर्षक इंटीरियर इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं.
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फराह खान जब रियाज अली के घर पहुंचीं तो उसके शानदार इंटीरियर और लग्जरी सेटअप को देखकर वो भी काफी इम्प्रेस नजर आईं.
फराह खान जब रियाज अली के घर पहुंचीं तो उसके शानदार इंटीरियर और लग्जरी सेटअप को देखकर वो भी काफी इम्प्रेस नजर आईं.
Published at : 19 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Riyaz Aly Lock Upp Season 2

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