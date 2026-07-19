22 साल की उम्र में खड़ा किया करोड़ों का घर, अंदर से ऐसा दिखता है 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली का आशियाना

सोशल मीडिया स्टार और 'लॉक अप 2' फेम रियाज अली कम उम्र में ही अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनका आलीशान घर एक बार फिर चर्चा में आ गया, जब फराह खान उनके घर पहुंचीं.