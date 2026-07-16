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'तारक मेहता...' को अलविदा कह चुके ये सितारे अब कहां हैं? कोई चला रहा रेस्टोरेंट, तो कोई बन गया मेकअप आर्टिस्ट!
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. हालांकि, शो के कई चर्चित कलाकार इसे छोड़ चुके हैं. आइए जानते हैं कि ये सितारे आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आज भी लोगों का पसंदीदा है. इस शो ने कई कलाकारों को घर-घर में पहचान दिलाई, लेकिन समय के साथ इसके कई चर्चित चेहरे शो को अलविदा कह चुके हैं. हालांकि, शो छोड़ने के बाद भी ये सितारे किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहे. आइए जानते हैं कि आजकल ये कलाकार कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 03:35 PM (IST)
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