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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तारक मेहता...' को अलविदा कह चुके ये सितारे अब कहां हैं? कोई चला रहा रेस्टोरेंट, तो कोई बन गया मेकअप आर्टिस्ट!

'तारक मेहता...' को अलविदा कह चुके ये सितारे अब कहां हैं? कोई चला रहा रेस्टोरेंट, तो कोई बन गया मेकअप आर्टिस्ट!

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. हालांकि, शो के कई चर्चित कलाकार इसे छोड़ चुके हैं. आइए जानते हैं कि ये सितारे आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Jul 2026 03:35 PM (IST)
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. हालांकि, शो के कई चर्चित कलाकार इसे छोड़ चुके हैं. आइए जानते हैं कि ये सितारे आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आज भी लोगों का पसंदीदा है. इस शो ने कई कलाकारों को घर-घर में पहचान दिलाई, लेकिन समय के साथ इसके कई चर्चित चेहरे शो को अलविदा कह चुके हैं. हालांकि, शो छोड़ने के बाद भी ये सितारे किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहे. आइए जानते हैं कि आजकल ये कलाकार कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

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इस कॉमेडी शो में शैलेश लोढ़ा ने जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता का किरदार निभाया था. साल 2022 में उन्होंने मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेदों के चलते शो को अलविदा कह दिया. शो छोड़ने के बाद भी शैलेश लोढ़ा टीवी और साहित्य जगत में एक्टिव हैं. वो 'वाह भाई वाह' जैसे शो होस्ट कर चुके हैं और देश-विदेश में आयोजित कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहते हैं.
इस कॉमेडी शो में शैलेश लोढ़ा ने जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता का किरदार निभाया था. साल 2022 में उन्होंने मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेदों के चलते शो को अलविदा कह दिया. शो छोड़ने के बाद भी शैलेश लोढ़ा टीवी और साहित्य जगत में एक्टिव हैं. वो 'वाह भाई वाह' जैसे शो होस्ट कर चुके हैं और देश-विदेश में आयोजित कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहते हैं.
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शो में गुरुचरण सिंह ने एनर्जी से भरपूर रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया था. साल 2020 में उन्होंने फैमिली और फाइनेंशियल कारणों के चलते शो को अलविदा कह दिया. शो छोड़ने के बाद गुरुचरण सिंह कुछ समय तक पर्सनल और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझते रहे. फिलहाल वो एक्टिंग से दूर हैं और दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं.
शो में गुरुचरण सिंह ने एनर्जी से भरपूर रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया था. साल 2020 में उन्होंने फैमिली और फाइनेंशियल कारणों के चलते शो को अलविदा कह दिया. शो छोड़ने के बाद गुरुचरण सिंह कुछ समय तक पर्सनल और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझते रहे. फिलहाल वो एक्टिंग से दूर हैं और दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं.
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दिशा वकानी ने दयाबेन का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई. हालांकि, साल 2017 में उन्होंने मैटरनिटी लीव ली और इसके बाद शो में वापसी नहीं की. दो बच्चों की मां बन चुकीं दिशा फिलहाल एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं और अपना पूरा समय परिवार व बच्चों की परवरिश में बिता रही हैं.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दिशा वकानी ने दयाबेन का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाई. हालांकि, साल 2017 में उन्होंने मैटरनिटी लीव ली और इसके बाद शो में वापसी नहीं की. दो बच्चों की मां बन चुकीं दिशा फिलहाल एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं और अपना पूरा समय परिवार व बच्चों की परवरिश में बिता रही हैं.
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जेठालाल के शरारती बेटे टप्पू का बचपन का रोल निभाने वाले भव्य गांधी ने साल 2017 में शो छोड़ दिया था. वो एक ही किरदार को लंबे समय तक करके कुछ नया आजमाना चाहते थे. फिलहाल भव्य गुजराती फिल्मों में काम कर रहे हैं.
जेठालाल के शरारती बेटे टप्पू का बचपन का रोल निभाने वाले भव्य गांधी ने साल 2017 में शो छोड़ दिया था. वो एक ही किरदार को लंबे समय तक करके कुछ नया आजमाना चाहते थे. फिलहाल भव्य गुजराती फिल्मों में काम कर रहे हैं.
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने मिसेज रोशन सोढ़ी का किरदार निभाया था. साल 2023 में उन्होंने मेकर्स पर हैरासमेंट के गंभीर आरोप लगाते हुए शो छोड़ दिया था. जेनिफर मिस्त्री इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने मिसेज रोशन सोढ़ी का किरदार निभाया था. साल 2023 में उन्होंने मेकर्स पर हैरासमेंट के गंभीर आरोप लगाते हुए शो छोड़ दिया था. जेनिफर मिस्त्री इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
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भव्य गांधी के जाने के बाद टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादकट ने भी साल 2022 के आखिर में शो को अलविदा कह दिया था. राज अनादकट इस समय सोशल मीडिया के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं. वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर बन चुके हैं. इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोज और ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी नजर आ रहे हैं.
भव्य गांधी के जाने के बाद टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादकट ने भी साल 2022 के आखिर में शो को अलविदा कह दिया था. राज अनादकट इस समय सोशल मीडिया के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं. वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर बन चुके हैं. इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोज और ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी नजर आ रहे हैं.
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भिड़े की बेटी सोनू का बचपन का रोल निभाने वाली झील मेहता ने साल 2012 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी. झील मेहता ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है. झील मेहता ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और अब मनोरंजन की दुनिया से दूर हैं. वो अपनी मां के साथ मिलकर ब्यूटी सैलून चलाती हैं. इसके साथ वो अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं.
भिड़े की बेटी सोनू का बचपन का रोल निभाने वाली झील मेहता ने साल 2012 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी. झील मेहता ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है. झील मेहता ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और अब मनोरंजन की दुनिया से दूर हैं. वो अपनी मां के साथ मिलकर ब्यूटी सैलून चलाती हैं. इसके साथ वो अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं.
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तारक मेहता की डायट-कॉन्शियस पत्नी अंजलि का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता ने साल 2020 में शो छोड़ दिया था. उन्होंने बाद में मेकर्स पर अपने पैसे न चुकाने का आरोप भी लगाया था. नेहा मेहता इन दिनों गुजराती थिएटर में एक्टिव हैं. हाल ही में वो एक गुजराती फिल्म में नजर आईं थीं.
तारक मेहता की डायट-कॉन्शियस पत्नी अंजलि का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता ने साल 2020 में शो छोड़ दिया था. उन्होंने बाद में मेकर्स पर अपने पैसे न चुकाने का आरोप भी लगाया था. नेहा मेहता इन दिनों गुजराती थिएटर में एक्टिव हैं. हाल ही में वो एक गुजराती फिल्म में नजर आईं थीं.
Published at : 16 Jul 2026 03:35 PM (IST)
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