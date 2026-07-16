'तारक मेहता...' को अलविदा कह चुके ये सितारे अब कहां हैं? कोई चला रहा रेस्टोरेंट, तो कोई बन गया मेकअप आर्टिस्ट!

भिड़े की बेटी सोनू का बचपन का रोल निभाने वाली झील मेहता ने साल 2012 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी. झील मेहता ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है. झील मेहता ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और अब मनोरंजन की दुनिया से दूर हैं. वो अपनी मां के साथ मिलकर ब्यूटी सैलून चलाती हैं. इसके साथ वो अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं.