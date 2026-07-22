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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?

सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?

संसद मार्च के बाद भी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. इसी बीच एक्शन में आई सरकार ने फिर से बातचीत की पहल की है. आज सीजेपी नेताओं की केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक होगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. संसद मार्च के बाद भी विरोध थमा नहीं है. सोनम वांगचुक अस्पताल में अनशन पर हैं और इसी बीच मोदी सरकार बातचीत की पहल करती दिख रही है. बुधवार (22 जुलाई) को सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक और दौर देखने को मिलेगा.  

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज सीजेपी प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं. बता दें कि ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है, जब मंगलवार रात उन्होंने और जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है. देर रात हुई बैठक में सबसे अहम मुद्दा था कि छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा कराई जाए. 

बताया जा रहा है कि सरकार ने इस मांग पर सहमति जताई है. इससे लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो सकता है. सोनम वांगचुक की भी यही मांग थी कि छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा हो. दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया. यह सब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ. 

बातचीत के दरवाजे खुले- सरकार 
मोदी सरकार पहले भी कह चुकी है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, भले ही राजधानी में प्रदर्शन तेज हो गए हों, लेकिन सरकार आंदोलनकारी छात्रों से संवाद की कोशिश कर रही है. यह ताजा बातचीत सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों की एक कड़ी है. सोमवार को जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. केंद्र ने कहा था कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं. 

संसद में चर्चा की मांग
इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के आवास की ओर मार्च करने को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. संसद के मानसून सत्र में भी ये मुद्दा लगातार गूंज रहा है और विपक्ष छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Jitendra Singh Sonam Wangchuk CJP
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