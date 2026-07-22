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'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
CJP Ashutosh Ranka: CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "हमने साफ कहा है कि 20 तारीख को जो हुआ, वह सिर्फ ट्रेलर था. अगर सरकार नहीं मानी तो लाखों और लोग दिल्ली आएंगे. हम पीछे नहीं हटेंगे, चुप नहीं रहेंगे."
दिल्ली प्रोटेस्ट की अगुवाई करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने हाल ही में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच बड़ा बयान दिया है. सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का कहना है कि प्रदर्शन से पहले ही वह UAPA और NSA जैसी धाराओं के लिए तैयार हैं, CJP के कार्यकर्ता किसी एफआईआर से नहीं डरते. वहीं, आशुतोष रांका ने इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को 'भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन' बताया है.
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