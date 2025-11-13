एक्सप्लोरर
शमा सिकंदर के घर में आई खुशियांं, नन्ही परी को गोद लेकर बनी मां, तस्वीर शेयर कर लुटाया लाडली पर प्यार
शमा सिकंदर आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक्ट्रेस पिछले काफी वक्त से किसी शो, फिल्म या वेब सीरीज में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
शमा सिकंदर उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं.एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. क्योंकि, एक्ट्रेस अब मां बन चुकी हैं.
Published at : 13 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Tags :Shama Sikander
