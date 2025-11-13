हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शमा सिकंदर के घर में आई खुशियांं, नन्ही परी को गोद लेकर बनी मां, तस्वीर शेयर कर लुटाया लाडली पर प्यार

शमा सिकंदर के घर में आई खुशियांं, नन्ही परी को गोद लेकर बनी मां, तस्वीर शेयर कर लुटाया लाडली पर प्यार

शमा सिकंदर आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक्ट्रेस पिछले काफी वक्त से किसी शो, फिल्म या वेब सीरीज में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 01:37 PM (IST)
शमा सिकंदर आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक्ट्रेस पिछले काफी वक्त से किसी शो, फिल्म या वेब सीरीज में नजर नहीं आई हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.

शमा सिकंदर उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं.एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. क्योंकि, एक्ट्रेस अब मां बन चुकी हैं.

1/7
शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में मां बनी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी नन्ही परी के संग तस्वीरें शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है.
शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में मां बनी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी नन्ही परी के संग तस्वीरें शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है.
2/7
फोटो में शमा सिकंदर अपनी लाडली को गोद में लिए नजर आ रही हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा-मेरी जिंदगी आजकल कुछ ऐसी चल रही है.
फोटो में शमा सिकंदर अपनी लाडली को गोद में लिए नजर आ रही हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा-मेरी जिंदगी आजकल कुछ ऐसी चल रही है.
3/7
हालांकि, शमा सिकंदर ने इस बारे में खुलासा नहीं किया है कि बेबी गर्ल को उन्होंने जन्म दिया है या फिर गोद लिया है.
हालांकि, शमा सिकंदर ने इस बारे में खुलासा नहीं किया है कि बेबी गर्ल को उन्होंने जन्म दिया है या फिर गोद लिया है.
4/7
शमा के फैंस को उम्मीद है कि एक्ट्रेस जल्द ही इस राज से पर्दा उठाएंगी और ऑफिशियली तौर पर बताएंगी कि बेबी गर्ल को गोद लिया है या फिर जन्म दिया है.
शमा के फैंस को उम्मीद है कि एक्ट्रेस जल्द ही इस राज से पर्दा उठाएंगी और ऑफिशियली तौर पर बताएंगी कि बेबी गर्ल को गोद लिया है या फिर जन्म दिया है.
5/7
शमा सिकंदर कई सालों से पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस कमबैक का प्लान तो बना रही हैं लेकिन उन्हें कुछ खास अभी ऑफर नहीं हुआ है.
शमा सिकंदर कई सालों से पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस कमबैक का प्लान तो बना रही हैं लेकिन उन्हें कुछ खास अभी ऑफर नहीं हुआ है.
6/7
शमा ने 4 साल छोटे जेम्स मिलिरॉन संग शादी की है. शादी से पहले इस कपल ने एक-दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया है. उसके बाद गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.
शमा ने 4 साल छोटे जेम्स मिलिरॉन संग शादी की है. शादी से पहले इस कपल ने एक-दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया है. उसके बाद गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.
7/7
शमा के पति जेम्स बिजनेसमैन हैं जो काम के सिलसिले में विदेश जाते रहते हैं. हालांकि, ज्यादातर वक्त वो अपनी पत्नी के संग मुंबई में ही व्यतीत करते हैं.
शमा के पति जेम्स बिजनेसमैन हैं जो काम के सिलसिले में विदेश जाते रहते हैं. हालांकि, ज्यादातर वक्त वो अपनी पत्नी के संग मुंबई में ही व्यतीत करते हैं.
Published at : 13 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Shama Sikander

टेलीविजन फोटो गैलरी

