हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए

दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए

Jacques Kallis on Marco Jansen: मार्को यानसेन ने पहले वनडे में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. रांची में 2 विकेट चटकाने के बाद यानसेन ने 39 गेंद में 70 रन बनाए थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 02 Dec 2025 09:46 PM (IST)
इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे दिग्गज ऑलराउंडरों में से एक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जैक कैलिस ने अपने देश के युवा हरफनमौला खिलाड़ी मार्को यानसेन को लेकर बड़ा बयान दिया है. कैलिस का यह बयान भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे से ठीक पहले आया है. कैलिस ने कहा कि यानसेन ने हाल के महीनों में अपनी बल्लेबाजी में जो सुधार किया है, वह उन्हें आधुनिक क्रिकेट के शीर्ष हरफनमौला खिलाड़ियों में जगह बनाने में मददगार होगा. 

बता दें कि रांची में खेले गए पहले वनडे में मार्को यानसेन ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाने के बाद यानसेन ने बल्लेबाजी में 39 गेंद में 70 रन बनाए थे. इससे पहले भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में यानसेन ने बल्ले और गेंद दोनों से मैच विनिंग प्रदर्शन किया था. 

जैक कैलिस ने मंगलवार को एसए20 द्वारा आयोजित भारतीय मीडिया के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान कहा, "उसका साल शानदार रहा है, है ना? उसमें हमेशा से क्षमता थी. बस उसे अपने खेल को समझने की जरूरत थी. जाहिर है अब वह इसे समझ गया है और अच्छा संतुलन बना रहा है. यानसेन की गेंदबाजी हमेशा शानदार रही है. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बल्ले से अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने निश्चित रूप से इसमें सुधार किया है. वह अब एक बेहतरीन हरफनमौला हैं. मुझे लगता है कि वह एसए20 में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे."

बल्ले से शानदार योगदान देने के अलावा यानसेन ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में 12 विकेट भी लिए थे. दक्षिण अफ्रीका ने इस सीरीज को 2-0 से जीत था. कैलिस को एसए20 यानसेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "उनकी टीम (सनराइजर्स ईस्टर्न केप) उसे अलग-अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल कर सकती है. निचले क्रम में वह प्रभावी है लेकिन उसकी बल्लेबाजी को देखते हुए टीम उसका इस्तेमाल कही भी कर सकती है. वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित होगा."

दक्षिण अफ्रीका के लिए 166 टेस्ट मैचों में 45 शतकों के साथ 55.37 की औसत से 13289 रन बनाने वाले कैलिस को कॉर्बिन बॉश से भी हरफनमौला प्रदर्शन की उम्मीद है. बॉश ने रांची वनडे में भारत के खिलाफ 67 रनों की पारी खेलकर और दो विकेट लेकर अपने कौशल की झलक दिखाई थी.

Published at : 02 Dec 2025 09:46 PM (IST)
India Vs South Africa Jacques Kallis Marco Jansen IND Vs SA 2nd ODI
