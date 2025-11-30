एक्सप्लोरर
23 साल के रिलेशनशिप के बाद रचाया ब्याह, अश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना ने शादी के बाद किया पहला पोस्ट
Ashlesha Savant-Sandeep Baswana Post: अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने हाल ही शादी रचाई है. अब दोनों ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे है.
टीवी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और एक्टर संदीप बसवाना ने हाल ही में शादी रचाई, और अब कपल ने शादी के बाद अपना पहला पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. दोनों की नई तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने प्यार की बौछार कर दी. पोस्ट में नजर आ रही उनकी स्माइल और केमिस्ट्री देखकर साफ है कि दोनों अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद खुश और एक्साइटेड हैं.
Published at : 30 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Tags :Ashlesha Savant Sandeep Baswana
