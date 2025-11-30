23 साल के रिलेशनशिप के बाद रचाया ब्याह, अश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना ने शादी के बाद किया पहला पोस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन23 साल के रिलेशनशिप के बाद रचाया ब्याह, अश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना ने शादी के बाद किया पहला पोस्ट

Ashlesha Savant-Sandeep Baswana Post: अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने हाल ही शादी रचाई है. अब दोनों ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 02:15 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और एक्टर संदीप बसवाना ने हाल ही में शादी रचाई, और अब कपल ने शादी के बाद अपना पहला पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. दोनों की नई तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने प्यार की बौछार कर दी. पोस्ट में नजर आ रही उनकी स्माइल और केमिस्ट्री देखकर साफ है कि दोनों अपनी नई जिंदगी को लेकर बेहद खुश और एक्साइटेड हैं.

अश्लेषा और संदीप ने शादी के बाद पहला पोस्ट शेयर किया जिसमें वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं.
उनकी ये स्माइल और केमेस्ट्री फैंस का दिल जीत रही हैं. यूजर्स इन तस्वीरों पे ढेर सारा प्यार लुटा रहे है.
साथ ही टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार ने भी उनकी इन तस्वीरों पर कॉमेंट किया है. उन्होंने लिखा, 'मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा!! सिंदूर और चूड़ा!! तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐश!!'
बता दें 23 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अश्लेषा और संदीप ने इस साल 16 नवंबर को एक दूसरे से शादी रचाई.
जहां एक तरफ अश्लेषा पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, वहीं शेरवानी पहने संदीप भी काफी हैंडसम दिखे.
दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
जहां फैंस के साथ साथ कई टीवी सेलेब्स ने भी उन्हें ढरे सारी बधाईयां दी.
Published at : 30 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Ashlesha Savant Sandeep Baswana

टेलीविजन फोटो गैलरी

