बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए

केंद्र सरकार के निर्देश पर राजभवन और राजनिवास के नाम बदले जा रहे हैं. अब बिहार के राजभवन का नाम भी बदल गया है. आधिकारिक रूप से अब यह 'बिहार लोक भवन' के नाम में जाना जाएगा. बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू के हस्ताक्षर से एक दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई है. ऐसे में आधिकारिक तौर पर बिहार के राजभवन को हर जगह 'बिहार लोक भवन' के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा.

जारी पत्र में लिखा गया है, "गृह मंत्रालय, भारत सरकार (सीएस प्रभाग), नई दिल्ली के पत्रांक-07/10/2025 (पार्ट) एम. एंड जी. दिनांक 25.11.2025 के आलोक में राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन के रूप में नामित किया जाता है."

(जारी अधिसूचना को नीचे देखें)



एक्स हैंडल से लेकर वेबसाइट तक नाम अपडेट

अधिसूचना जारी होने के बाद नाम बदला जाने लगा है. केंद्र सरकार के आदेश के बाद वेबसाइट से लेकर एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर भी नए नाम को अपडेट कर दिया गया है. एक्स के साथ-साथ आधिकारिक वेबसाइट पर नया नाम 'बिहार लोक भवन' कर दिया गया है. इतना ही नहीं बल्कि राज भवन के नेम प्लेट, साइन बोर्ड और अन्य आधिकारिक बोर्डों को बदलकर 'लोक भवन' लिखा जा रहा है.

क्यों बदला गया नाम?

बता दें कि यह निर्णय केंद्र सरकार के उस व्यापक आदेश का हिस्सा है, जिसमें राज्यों के राजभवन और केंद्र शासित प्रदेशों के राज निवास के नाम क्रमशः 'लोक भवन' और 'लोक निवास' करने का निर्देश दिया गया था. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 25 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया गया था. ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा की बात करें तो शासन व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है.

तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा के राज भवनों के नाम भी बदले गए हैं. उधर दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर 'सेवा तीर्थ' कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव में हार के बीच कांग्रेस का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी, क्या है मामला?