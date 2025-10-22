पवित्रा पुनिया की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, अदाओं से फैंस के दिलों को कर देती हैं घायल

पवित्रा पूनिया का यह लुक एक शानदार ट्रेडिशनल ब्राइडल अवतार है. उन्होंने लाल रंग का लहंगा पहना है, जिस पर ज़री और गोटा पट्टी का काम किया गया है. लहंगे के साथ मैचिंग वेलवेट का दुपट्टा है, जिसकी बॉर्डर पर हैवी एम्ब्रॉइडरी है. इस लुक की जान उनकी हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है: एक चोकर नेकलेस, बड़े झुमके, माथा पट्टी, नोज रिंग, और दोनों हाथों में कई कड़े. उन्होंने अपने बालों का स्लीक बन बनाया है और डार्क लिपस्टिक के साथ ड्रामाटिक मेकअप रखा है.
पवित्रा का यह लुक पिंक और येलो रंग का एक क्लासी एथनिक फ्यूजन आउटफिट है. उन्होंने रानी पिंक रंग की पेपलम कुर्ती पहनी है, जिस पर गोल्डन धागों की ज़री और कढ़ाई की गई है. कुर्ती की हेमलाइन अनईवन है, जिसे उन्होंने पीले रंग के लहंगे के साथ स्टाइल किया है. एक्सेसरीज़ के लिए, उन्होंने एक हैवी गोल्ड नेकलेस और एक हाथ में मोटी चूड़ियों का सेट पहना है, जो इस लुक को रॉयल टच दे रहा है. खुले, वेवी बाल और डीप पिंक लिपस्टिक उनके पूरे लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
इस लुक मे पवित्रा ने एक मॉडर्न और एलीगेंट साड़ी लुक रखा है. उन्होंने लैवेंडर रंग की शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी है, जिसे गोल्डन डॉट्स वाले मैचिंग स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया गया है. उन्होंने ज्वेलरी में सिर्फ़ छोटे डायमंड स्टड ईयररिंग्स पहने हैं. उनका हेयरस्टाइल वेवी हाई पोनीटेल है, जो इस लुक को एक चिक और स्टाइलिश फील दे रहा है. स्मोकी आईज़ और न्यूड लिप्स के साथ, उनका मेकअप इस ग्लैमरस अंदाज़ को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है.
पवित्रा का यह लुक एक बेहद कंफर्टेबल और समर-फ्रेंडली है. उन्होंने सफेद रंग की हॉल्टर नेक फ्रिल ड्रेस पहनी है, इसमें कई लेयर में फ्रिल हैं. यह ड्रेस उन्हें एक ब्रीज़ी लुक दे रही है. इस कैज़ुअल आउटफिट को उन्होंने सिल्वर रंग की फ्लैट चप्पल और पैरों में एंक्लेट के साथ स्टाइल किया है. खुले बाल इस कंफर्टेबल आउटडोर लुक को पूरा कर रहा है.
इस तस्वीर मे पवित्रा ने हल्के बेज रंग का एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक वाला अंगरखा स्टाइल का कुर्ता पहना है. इस कुर्ते पर सिल्क के धागों और ज़री से फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी की गई है. कुर्ते की स्लीव्स बेल-शेप की हैं, जिन पर काम किया गया है. उन्होंने इसे मैचिंग शाइनी फैब्रिक के ट्राउज़र्स के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने नेक चोकर और हाथों में रिंग पहनी हैं. उनका हेयरस्टाइल स्लीक बन है और मेकअप में हेवी आईज़ हैं. इस पूरे लुक को मेटालिक सिल्वर पॉइंटेड हील्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो इसे एक हाई-फैशन अपील दे रहा है.
पवित्रा का यह लुक एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल डेनिम को-ऑर्ड सेट है. इसमें उन्होंने हल्के नीले रंग का क्रॉप टॉप और मैचिंग फ्लेयर्ड बेल बॉटम जीन्स पहनी है. उन्होंने इस डेनिम-ऑन-डेनिम लुक को ब्लू पॉइंटेड हील्स के साथ पूरा किया है. खुले बाल और हल्का मेकअप उनके इस कैज़ुअल, समर-रेडी लुक को परफेक्ट बना रहे हैं.
पवित्रा का यह लुक एक ग्लैमरस गाउन लुक है. उन्होंने सफ़ेद रंग का फ़्लोर-लेंथ गाउन पहना है, जिसकी हाई-नेक और साइड कट-आउट्स इसे एक सिज़लिंग टच दे रहे हैं. गाउन में पीछे की तरफ़ से फ़ैब्रिक का एक लम्बा ट्रेल जैसा इफ़ेक्ट है, जो इसे और ड्रामैटिक बना रहा है. उन्होंने इस लुक को ईयररिंग्स और हाथों में रेड ब्रेसलेट और बड़ी रिंग के साथ एक्सेसराइज़ किया है. उनके बाल स्लीक बन में बंधे हैं और मेकअप में स्मोकी आईज़ और न्यूड लिप्स हैं, जो रात के इस इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
इस लुक में पवित्रा ने एक पीला फेस्टिव सूट पहना है. उन्होंने पीले रंग का पंजाबी सलवार कमीज़ पहना है, जिस पर हरे और लाल धागों की फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी की गई है. उन्होंने इस ब्राइट आउटफिट को हैवी ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है, जिसमें एक मोटा चोकर नेकलेस, नोज रिंग, मांग टीका, और हाथों में ढेर सारे बैंगल्स और रिंग शामिल हैं. स्लीक पोनीटेल और न्यूड टोन मेकअप के साथ, उन्होंने टैन रंग के पॉइंटेड हील्स पहनकर अपने ट्रेडिशनल लुक को एक मॉडर्न टच दिया है.
पवित्रा का यह लुक एक मॉडर्न और चिक पार्टी वियर है. उन्होंने सफेद रंग का हॉल्टर नेक टॉप पहना है, जिसमें सामने की तरफ कट-आउट डिटेलिंग है और उसे बो-शेप के क्रिस्टल क्लैप्स से जोड़ा गया है. इस टॉप को उन्होंने काले रंग की हाई-वेस्ट पैंट्स के साथ पेयर किया है, जिससे एक क्लासी ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट बन रहा है. एक्सेसरीज़ के लिए, उन्होंने गोल्ड के ईयररिंग्स, हाथों में कई हैवी बैंगल्स, और स्टेटमेंट रिंग पहनी हैं. उनके बाल स्लीक हाई बन में बंधे हैं, और रेड लिपस्टिक उनके पूरे नाइट-आउट लुक को एक ड्रामैटिक और ग्लैमरस फिनिश दे रही है.
पवित्रा का यह लुक एक रॉयल एथनिक अंदाज़ है. उन्होंने तीन रंगों का भारी लहंगा पहना है. ऊपर रानी पिंक रंग की ब्लाउज है जिस पर सफेद और सघन कढ़ाई की गई है. लहंगा काला वेलवेट का है जिसके नीचे गोल्डन-ऑलिव रंग का बॉर्डर है. उन्होंने अपने इस आउटफिट को बेज और गोल्डन रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है जिसके बॉर्डर पर पिंक गोटा पट्टी का काम है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने एक नीले स्टोन का चोकर नेकलेस, कई हैवी रिंग और हाथों में कंगन पहने हैं. उनके बाल स्लीक हाई बन में बंधे हैं और हेवी आई मेकअप उनके इस रीगल लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है.
Published at : 22 Oct 2025 03:05 PM (IST)