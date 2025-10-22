पवित्रा पुनिया की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, अदाओं से फैंस के दिलों को कर देती हैं घायल

पवित्रा का यह लुक एक रॉयल एथनिक अंदाज़ है. उन्होंने तीन रंगों का भारी लहंगा पहना है. ऊपर रानी पिंक रंग की ब्लाउज है जिस पर सफेद और सघन कढ़ाई की गई है. लहंगा काला वेलवेट का है जिसके नीचे गोल्डन-ऑलिव रंग का बॉर्डर है. उन्होंने अपने इस आउटफिट को बेज और गोल्डन रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है जिसके बॉर्डर पर पिंक गोटा पट्टी का काम है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने एक नीले स्टोन का चोकर नेकलेस, कई हैवी रिंग और हाथों में कंगन पहने हैं. उनके बाल स्लीक हाई बन में बंधे हैं और हेवी आई मेकअप उनके इस रीगल लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है.