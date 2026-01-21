हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?

How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?

Benefits Of Drinking Tea In Winter:ठंड के मौसम में चाय की तलब बढ़ जाती है. ऐसे में सवाला आता है कि आखिर कितनी कप चाय आपके लिए फायदेमंद है और कितनी कप नुकसानदायक साबित हो सकती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Jan 2026 03:11 PM (IST)
How Many Cups Of Tea Are Healthy Per Day: सर्दियों के मौसम में गर्मागर्म चाय का एक कप शरीर और मन दोनों को सुकून देता है. चाय की गर्माहट जहां हाथों को राहत देती है, वहीं उससे उठती भाप पूरे माहौल को आरामदायक बना देती है. यही वजह है कि ठंड के दिनों में ज्यादातर लोग दिनभर में कई कप चाय पी लेते हैं और यह उनकी रोजमर्रा की आदत बन जाती है. सीमित मात्रा में चाय पीना आमतौर पर सेहत के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चाय पीने पर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. ज्यादा चाय पीने से बेचैनी, नींद न आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिनका संबंध चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन से होता है. ऐसे में सवाल आता है कि ठंड के मौसम आता है कि ठंड के मौसम में कितना चाय पीना चाहिए. 

चाय के फायदे और नुकसान दोनों

सही मात्रा में चाय पी जाए तो इसके कई फायदे भी होते हैं. कुछ रिसर्च बताते हैं कि रेगुलर चाय पीने से हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की चाय और कितनी मात्रा में पी रहे हैं. चाय में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और कैटेचिन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं और कुछ तरह के कैंसर के खतरे को घटाने में भी मददगार माने जाते हैं. चाय में मौजूद कैफीन और एल-थिएनिन का कम्बिनेशन दिमाग को शांत रखते हुए फोकस बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कॉफी जैसी घबराहट महसूस नहीं होती. वहीं, अदरक या पुदीना जैसी हर्बल चाय पाचन को बेहतर करने और शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकती है. सर्दी और फ्लू के मौसम में चाय इम्युनिटी को सपोर्ट करने का भी काम करती है.

हालांकि, जरूरत से ज्यादा चाय पीने के कुछ नुकसान भी हैं. खासतौर पर कैफीन वाली चाय अधिक मात्रा में लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. चाय में मौजूद टैनिन आयरन के एब्जॉर्ब में बाधा डाल सकते हैं, जिससे एनीमिया से जूझ रहे लोगों या शाकाहारी डाइट लेने वालों को दिक्कत हो सकती है. अगर दिनभर में कैफीन की मात्रा 400 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, तो नींद से जुड़ी समस्याएं, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज होने जैसी शिकायतें हो सकती हैं. खाली पेट तेज चाय पीने से मतली, एसिडिटी या चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है. इसके अलावा, लंबे समय तक ज्यादा चाय पीने से दांतों पर दाग पड़ सकते हैं और कैफीन की आदत भी लग सकती है.

एक दिन में कितनी चाय पीनी सही?

अब सवाल यह है कि कितनी चाय ज्यादा मानी जाती है. आमतौर पर दिन में 3 से 4 कप चाय पीना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, जो लोग कैफीन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं या किसी खास स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें चाय की मात्रा कम करनी चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं को भी खास ध्यान रखने की जरूरत होती है और उन्हें दिन में 2 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, ताकि कैफीन की मात्रा सुरक्षित सीमा में रहे.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 21 Jan 2026 03:11 PM (IST)
