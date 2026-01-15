दिव्यांका त्रिपाठी ने सगाई की फोटोज कीं शेयर, 10 साल होने पर पति को दी बधाई

इन फटोज को शेयर कर दिव्यांका ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी इंगेजमेंट एनिवर्सरी मेरी जान! 10 साल हो चुके हैं!!! ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात हो जब हमने शादी करने का फैसला किया था वो भी महज कुछ महीने के ही कोर्टशिप पीरियड के बाद. ये हमारे लिए एक ऐसा पल था जिसके बारे में आप जानते ही हो. ना कोई पूछताछ, ना कोई वादे हमने किए, कोई एक्स्ट्रा चैक नहीं लेकिन दो लोगों के बीच एक सच्चाई, अपनी और एक दूसरे की किस्मत पर भरोसा.