दिव्यांका त्रिपाठी ने सगाई की फोटोज कीं शेयर, 10 साल होने पर पति को दी बधाई
Divyanka Tripathi Photos: दिव्यांका त्रिपाठी दाहिया और विवेक दाहिया की सगाई को 10 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी सगाई की खूबसूरत फोटोज़ शेयर की हैं.
दिव्यांका विवेक की सगाई की फोटोज
Published at : 15 Jan 2026 07:02 PM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
