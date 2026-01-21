21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल

From Struggle to Success: एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर ने अपनी ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा की है, जिसने सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को मोटिवेट कर दिया है. रेडिट पर किए गए एक पोस्ट में इस शख्स ने बताया कि कैसे वह ₹21,000 महीने की नौकरी से निकलकर आज सालाना ₹1–2 करोड़ की कमाई कर रहा है और करोड़ों रुपये के बड़े-बड़े डील्स क्लोज कर रहा है.

यूजर ने लिखा कि वे यह साझा करना चाहते हैं कि "सिस्टम" कैसे काम करता है और उन्होंने अनजाने में इसे हराने का तरीका कैसे खोज लिया.

पहली नौकरी और संघर्ष

अपनी पहली नौकरी को याद करते हुए डिप्लोमा होल्डर ने लिखा कि कोविड-19 महामारी के बाद जॉब मार्केट पूरी तरह ठप था और कोई विकल्प नहीं था. तब मजबूरी में वह एक फाइनेंशियल फर्म में “डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव” की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया. कड़ी मेहनत करने के बावजूद, साढ़े चार वर्षों में उसकी सैलरी सिर्फ ₹18,000 से बढ़कर ₹21,000 तक ही पहुंच पाई.

जिंदगी का टर्निंग पॉइंट

उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई. उस CA ने उसे स्वतंत्र रूप से फंडिंग केस लाने का ऑफर दिया, जिन्हें नेटवर्क के जरिए प्रोसेस किया जाता था और कमाई को 50-50 में बांटा जाता था. यूजर ने लिखा, ''मैं यह इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पांच साल पहले मैं दस्तावेजों से भरे बैग के साथ बारिश में खड़ा था और रो रहा था क्योंकि मैं एक अच्छा रेनकोट खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था. आज मैं अपनी खुद की फर्म चलाता हूं और सैकड़ों करोड़ के सौदों को संभालता हूं.''

आज कहां है यह शख्स?

उसने आगे लिखा, ''बाजार को आपकी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता. उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप काम करके दिखा सकते हैं या नहीं. आज मैं फुल-टाइम फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं. मैं प्रोजेक्ट फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, M&A इन्वेस्टमेंट और हाई-टिकट B2B लोन जैसे जटिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स संभालता हूं.'' इतना ही नहीं, उसने अब कमर्शियल रियल एस्टेट में भी कदम रख दिया है.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे यूजर्स इस शख्स की मेहनत और जज्बे की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, शानदार कहानी भाई, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग. दूसरे यूजर ने लिखा, हमें कभी पता नहीं चलता कि एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा कदम, हमारे जीवन को एक बेहतर और फलदायी भविष्य की ओर ले जा सकता है. वहीं एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं; अगर किसी टेक या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जरूरत हो तो बताइए.

