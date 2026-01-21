एक्टर सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक चीनी AI वॉयस प्लेटफॉर्म द्वारा दायर याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है. चीनी AI प्लेटफॉर्म की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. ये आदेश एक्टर की आवाज, नाम, छवि और पहचान के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए पारित किया गया था.

सलमान खान को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी निर्धारित की है.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनके नाम, आवाज और अन्य विशिष्ट पहचान तत्वों के बिना उनके इजाजत के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी.

इस फिल्म में दिखेंगे सलमान खान

समलान खान के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो पिछली बार उन्हें फिल्म सिकंदर में देखा गया था. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना उनके अपोजिट रोल में थीं. सलमान खान की ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी. फिल्म को खराब रिव्यूज मिले थे. अब सलमान खान के हाथ में फिल्म द बैटल ऑफ गलवान है. इस फिल्म को लेकर काफी बज है. सलमान खान ने फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की. शूटिंग के वक्त वो चोटिल भी हो गए थे.

फिल्म को अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान कान के अलावा चित्रांगदा सिंह, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोहल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म से सलमान का लुक भी सामने आ चुका है.