दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा तो अब पार्किंग भी महंगी होगी. GRAP-III और IV लगते ही दोगुना शुल्क देना होगा. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, जब भी राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-III (गंभीर) और चरण-IV (अति गंभीर) लागू होगा तब शहर में मौजूद सभी पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने का शुल्क दोगुना वसूला जाएगा.

मेट्रो के पार्किंग स्थल को मिलेगी छूट

सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्किंग शुल्क दोगुना हो जाएगा. ये आदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत जारी किया गया. इसका मकसद है कि निजी वाहनों के उपयोग में कमी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले. PM2.5 और PM10 प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण हो. हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के पार्क-एंड-राइड पार्किंग स्थल पूरी तरह छूट के दायरे में रहेंगे.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

नर निगम, स्थानीय निकाय और पार्किंग एजेंसियों को कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर धारा-15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

उधर सीएक्यूएम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए वाहनों से होने वाला प्रदूषण सबसे अधिक जिम्मेदार है. इसके साथ ही, आयोग ने बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की.