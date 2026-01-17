हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गौहर से उर्फी तक, इन 7 हसीनाओं ने वेब सीरीज में ये काम करने से किया मना, चौंका देगी वजह

TV Stars: आजकल जहां हर कोई वेब सीरीज करना चाहता है वहीं टीवी जगत की कुछ ऐसी भी हसीनाएं है जिन्होंने कई वेब शोज ठुकराए हैं. आइए जानते है उनके शोज ना करने की वजह.

17 Jan 2026 06:31 PM (IST)
TV Stars: आजकल जहां हर कोई वेब सीरीज करना चाहता है वहीं टीवी जगत की कुछ ऐसी भी हसीनाएं है जिन्होंने कई वेब शोज ठुकराए हैं. आइए जानते है उनके शोज ना करने की वजह.

आजकल वेब सीरीज का क्रेज बहुत बढ़ गया है और टीवी के कई स्टार्स डिजिटल दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं. लेकिन कुछ टीवी की हसीनाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने कई वेब शोज के ऑफर्स ठुकराए हैं. वजह सिर्फ आराम या व्यक्तिगत सीमाएं ही नही हैं कुछ ऐसे कारण भी है जिन्हें वे अहम मानती हैं. आइए जानते हैं कौन हैं ये स्टार्स और क्यों उन्होंने वेब की दुनिया से दूरी बनाई.

आजकल वेब सीरीज टीवी स्टार्स को खूब अट्रैक्ट कर रही हैं लेकिन हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने को तैयार नहीं है. कई टीवी एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज के ऑफर्स इसलिए ठुकराए क्योंकि उनमें इंटीमेट या निजी सीन की मांग थी. आइए जानते हैं उन 7 टीवी हसीनाओं के बारे में जिन्होंने वेब सीरीज से दूरी बनाई.
आजकल वेब सीरीज टीवी स्टार्स को खूब अट्रैक्ट कर रही हैं लेकिन हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने को तैयार नहीं है. कई टीवी एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज के ऑफर्स इसलिए ठुकराए क्योंकि उनमें इंटीमेट या निजी सीन की मांग थी. आइए जानते हैं उन 7 टीवी हसीनाओं के बारे में जिन्होंने वेब सीरीज से दूरी बनाई.
कसौटी जिंदगी की 2 की एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने डेब्यू शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के तीसरे सीजन से टीवी पर वापसी की. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स ठुकराए जिनमें अनावश्यक इंटिमेट सीन थे. उनका कहना है कि वो अपनी सीमाओं को लेकर क्लियर हैं और सिर्फ लोगों को आकर्षित करने वाले सीन में काम नहीं करना चाहतीं.
कसौटी जिंदगी की 2 की एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने डेब्यू शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के तीसरे सीजन से टीवी पर वापसी की. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स ठुकराए जिनमें अनावश्यक इंटिमेट सीन थे. उनका कहना है कि वो अपनी सीमाओं को लेकर क्लियर हैं और सिर्फ लोगों को आकर्षित करने वाले सीन में काम नहीं करना चाहतीं.
