गौहर से उर्फी तक, इन 7 हसीनाओं ने वेब सीरीज में ये काम करने से किया मना, चौंका देगी वजह

कसौटी जिंदगी की 2 की एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने डेब्यू शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के तीसरे सीजन से टीवी पर वापसी की. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स ठुकराए जिनमें अनावश्यक इंटिमेट सीन थे. उनका कहना है कि वो अपनी सीमाओं को लेकर क्लियर हैं और सिर्फ लोगों को आकर्षित करने वाले सीन में काम नहीं करना चाहतीं.