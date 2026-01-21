एक्सप्लोरर
29 की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रही मशहूर एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड संग हुई सगाई, जमकर दिए रोमांटिक पोज
Srishti Jain Engagment: टीवी एक्ट्रेस सृष्टि जैन 29 की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड संग सगाई कर ली है. उन्होनें अपनी सगाई की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है.
'गंगा माई की बेटियां' शो में नजर आ रही एक्ट्रेस सृष्टि जैन नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्रेय गुप्ता संग सगाई कर ली है. सृष्टि ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को गुड न्यूज दी.
Published at : 21 Jan 2026 03:53 PM (IST)
