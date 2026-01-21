हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
29 की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रही मशहूर एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड संग हुई सगाई, जमकर दिए रोमांटिक पोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 03:53 PM (IST)
'गंगा माई की बेटियां' शो में नजर आ रही एक्ट्रेस सृष्टि जैन नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्रेय गुप्ता संग सगाई कर ली है. सृष्टि ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को गुड न्यूज दी.

एक्ट्रेस सृष्टि जैन 29 की उम्र में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्रेय गुप्ता संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी सगाई की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. उनकी सगाई काफी इंटीमेट तरीके से हुई. जिसमें सिर्फ फैमिली और करीबी लोग ही शामिल हुए.
सगाई की पहली तस्वीर में सृष्टि को उनके बॉयफ्रेंड श्रेय प्यार से किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
Published at : 21 Jan 2026 03:53 PM (IST)
