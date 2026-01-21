29 की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रही मशहूर एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड संग हुई सगाई, जमकर दिए रोमांटिक पोज

एक्ट्रेस सृष्टि जैन 29 की उम्र में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्रेय गुप्ता संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी सगाई की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. उनकी सगाई काफी इंटीमेट तरीके से हुई. जिसमें सिर्फ फैमिली और करीबी लोग ही शामिल हुए.