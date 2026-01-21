हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 

बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 

Rohit Sharma: एक महिला अपनी बेटी की मदद के लिए सुरक्षा का घेरा तोड़कर रोहित शर्मा के पास पहुंची, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Jan 2026 05:46 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के पास पहुंची. यह वाकया भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे के दौरान हुआ. वीडियो में दिखाई दिया एक महिला सुरक्षा पार करते हुए अचानक हिटमैन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दुखभरी है. 

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वह महिला रोहित शर्मा के पास एक फैन बनकर सेल्फी लेने के लिए नहीं पहुंची थी, बल्कि महिला मदद की गुहार लगाने के लिए रोहित शर्मा के पास गई थी. बताया गया कि महिला को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 9 करोड़ रुपये के इंजेक्शन की दरकार है. तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित

कथित तौर पर महिला की पहचान सरिता शर्मा के रूप में हुई. सरिता ने बताया कि उनकी बेटी, जिसका नाम अनिका है, वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है. बेटी के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपये के एक इंजेक्शन की जरूरत है, जो अमेरिका से आता है. इसके अलावा महिला ने बताया कि उसने अब तक कई कैंप लगाकर 4.1 करोड़ रुपये की रकम इकट्ठा कर ली है. 

क्रिकेटरों से मदद की उम्मीद 

महिला ने बताया बीतते वक्त को देखते हुए उसने क्रिकेटरों से मिलकर मदद की उम्मीद लगाई. सरिता का मानना है कि क्रिकेटर अक्सर बच्चों की मदद करते हैं, जिसके चलते उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से मिलने का प्रयास किया. 

महिला ने हाथ पकड़ने के लिए मांगी माफी

उस महिला ने बताया कि बेटी की बीमारी को देखते हुए उनसे भावनाओं में आककर रोहित शर्मा का हाथ पकड़ लिया था. अपनी इस हरकत के लिए सरिता ने माफी मांगी. इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से मदद की अपील की. अब देखना दिलचस्प होगा कि कहां तक महिला की मदद हो पाती है. 

Published at : 21 Jan 2026 05:26 PM (IST)
