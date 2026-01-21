अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और उनकी पत्नी ऊषा वेंस को इस साल जुलाई के अंत में अपनी चौथी संतान के जन्म लेने की उम्मीद है. वेंस दंपत्ति ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'हमें यह खबर साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ऊषा गर्भवती हैं और हमें जुलाई में चौथी संतान का स्वागत करना है. ऊषा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और हम सभी जुलाई के अंत में उसके स्वागत को लेकर उत्साहित हैं.'

बयान में कहा गया, “इस रोमांचक और व्यस्त समय में हम विशेष रूप से सैन्य चिकित्सकों के आभारी हैं, जो हमारे परिवार की बेहतरीन देखभाल करते हैं और उन स्टाफ सदस्यों के भी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ एक सुखद पारिवारिक जीवन जीते हुए देश की सेवा कर सकें.”

व्हाइट हाउस ने दी वेंस दंपति को बधाई

व्हाइट हाउस ने भी वेंस दंपति को बधाई देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि इतिहास का सर्वाधिक परिवार-समर्थक प्रशासन! बधाई!” ऊषा वेंस (40) और जे डी वेंस (41) की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी. उनके तीन बच्चे हैं. इवान (8), विवेक (5) और मिराबेल (4). वेंस पिछले वर्ष अप्रैल में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जिसमें ऊषा वेंस और उनके तीनों बच्चे भी उनके साथ थे. वेंस परिवार 21 से 24 अप्रैल तक भारत में रहा और इस दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने जयपुर और आगरा का दौरा किया.

पेशे से वकील हैं ऊषा वेंस

ऊषा वेंस पेशे से वकील हैं और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स तथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की अपीलीय अदालत में तत्कालीन न्यायाधीश ब्रेट कैवनॉ के साथ लॉ क्लर्क के रूप में काम कर चुकी हैं. उन्होंने येल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की है, जहां वह गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलर भी रहीं.

कौन है ऊषा वेंस के माता-पिता?

ऊषा वेंस के माता-पिता कृष्ण चिलुकुरी और लक्ष्मी चिलुकुरी 1970 के दशक के अंत में भारत से अमेरिका गए थे. विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार, कृष्ण चिलुकुरी सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एयरोस्पेस विभाग में व्याख्याता हैं, जबकि लक्ष्मी चिलुकुरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो में आणविक जीवविज्ञान विभाग में प्रोफेसर और सिक्स्थ कॉलेज की प्रोवोस्ट हैं.

रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति का परिवार बढ़ने की यह खबर ऐसे समय आई है, जब वेंस लंबे समय से अमेरिका में गिरती जन्म दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं. उन्होंने 2021 में ओहायो से अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ते समय भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. उपराष्ट्रपति के रूप में भी वह इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2025 में ‘मार्च फॉर लाइफ’ कार्यक्रम में कह चुके हैं, 'मैं अमेरिका में और अधिक बच्चों का जन्म होते देखना चाहता हूं.'

