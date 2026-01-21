हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा

US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा

US JD Vance: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और उनकी पत्नी ऊषा वेंस जुलाई 2026 के अंत में अपने चौथे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. इस खास मौके पर व्हाइट हाउस ने बधाई दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और उनकी पत्नी ऊषा वेंस को इस साल जुलाई के अंत में अपनी चौथी संतान के जन्म लेने की उम्मीद है. वेंस दंपत्ति ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'हमें यह खबर साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ऊषा गर्भवती हैं और हमें जुलाई में चौथी संतान का स्वागत करना है. ऊषा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और हम सभी जुलाई के अंत में उसके स्वागत को लेकर उत्साहित हैं.'

बयान में कहा गया, “इस रोमांचक और व्यस्त समय में हम विशेष रूप से सैन्य चिकित्सकों के आभारी हैं, जो हमारे परिवार की बेहतरीन देखभाल करते हैं और उन स्टाफ सदस्यों के भी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ एक सुखद पारिवारिक जीवन जीते हुए देश की सेवा कर सकें.”

व्हाइट हाउस ने दी वेंस दंपति को बधाई

व्हाइट हाउस ने भी वेंस दंपति को बधाई देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि इतिहास का सर्वाधिक परिवार-समर्थक प्रशासन! बधाई!” ऊषा वेंस (40) और जे डी वेंस (41) की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी. उनके तीन बच्चे हैं. इवान (8), विवेक (5) और मिराबेल (4). वेंस पिछले वर्ष अप्रैल में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जिसमें ऊषा वेंस और उनके तीनों बच्चे भी उनके साथ थे. वेंस परिवार 21 से 24 अप्रैल तक भारत में रहा और इस दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने जयपुर और आगरा का दौरा किया.

पेशे से वकील हैं ऊषा वेंस

ऊषा वेंस पेशे से वकील हैं और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स तथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की अपीलीय अदालत में तत्कालीन न्यायाधीश ब्रेट कैवनॉ के साथ लॉ क्लर्क के रूप में काम कर चुकी हैं. उन्होंने येल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की है, जहां वह गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलर भी रहीं.

कौन है ऊषा वेंस के माता-पिता?

ऊषा वेंस के माता-पिता कृष्ण चिलुकुरी और लक्ष्मी चिलुकुरी 1970 के दशक के अंत में भारत से अमेरिका गए थे. विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार, कृष्ण चिलुकुरी सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एयरोस्पेस विभाग में व्याख्याता हैं, जबकि लक्ष्मी चिलुकुरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो में आणविक जीवविज्ञान विभाग में प्रोफेसर और सिक्स्थ कॉलेज की प्रोवोस्ट हैं.

रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति का परिवार बढ़ने की यह खबर ऐसे समय आई है, जब वेंस लंबे समय से अमेरिका में गिरती जन्म दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं. उन्होंने 2021 में ओहायो से अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ते समय भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. उपराष्ट्रपति के रूप में भी वह इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2025 में ‘मार्च फॉर लाइफ’ कार्यक्रम में कह चुके हैं, 'मैं अमेरिका में और अधिक बच्चों का जन्म होते देखना चाहता हूं.'

ये भी पढ़ें: Trump On US SC: '...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप

Published at : 21 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
White House US Vice President JD Vance WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Sambhal Violence के मास्टरमाइंड Shariq Satha के घर की ढोल नगाड़ों के साथ संपत्ति हुई कुर्क !
अविमुक्तेश्वरानंद के बचाव में उतरे शारदा पीठ के शंकराचार्य | Prayagraj News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
यूटिलिटी
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
हेल्थ
Sweet Potato Health Risk: क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget